Ένα ημίχρονο άντεξε η Εθνική Ανδρών απέναντι στην Ισπανία, καθώς στην τρίτη περίοδο υπέκυψε στην ανωτερότητα των γηπεδούχων, γνωρίζοντας στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα την ήττα που έβαλε οριστικό τέλος στις ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε 83-74 από τους Ίβηρες, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 2ου προκριματικού γύρου, υποχώρησε στο 4-6 στον 9ο όμιλο και θα απουσιάσει από την τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2002. Στον αντίποδα, η Ισπανία ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-3 και βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την εξασφάλιση της πρόκρισης.

Η Εθνική μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και με τον Παπανικολάου πήρε προβάδισμα 3-6 στο 2΄. Η Ισπανία αντέδρασε άμεσα, απαντώντας με επιμέρους 9-0 για το 12-6 στο 5΄, όμως ο Τολιόπουλος ανέλαβε δράση από την περιφέρεια και με δύο διαδοχικά τρίποντα έφερε το παιχνίδι στα ίσα (12-12, 6΄). Η συνέχεια βρήκε τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, με τον Παπανικολάου να διαμορφώνει το 24-25 στο 11΄ και τον Νετζήπογλου να δίνει σημαντική επιθετική ώθηση στην ελληνική ομάδα, οδηγώντας την στο +7 (29-36, 15΄). Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν με πρωταγωνιστή τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος τους έφερε μπροστά με 39-36 στο 18΄, πριν ο Χατζηδάκης διαμορφώσει το 41-40 του πρώτου ημιχρόνου.

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια άλλαξε τις ισορροπίες, με την Ισπανία να επιβάλλει τον ρυθμό της και να εκμεταλλεύεται τα αμυντικά κενά της Εθνικής. Το τρίποντο του Μπριθουέλα στον αιφνιδιασμό ανέβασε τη διαφορά στους 10 πόντους (50-40, 23΄), με τον Παπανικολάου να δίνει προσωρινά λύση από τα 6,75 (50-43, 24΄). Οι Ίβηρες, όμως, συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και ξέφυγαν εκ νέου με +15 (59-44, 26΄), ενώ έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +13 (66-53). Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τους Πλώτα και Τολιόπουλο να μειώνουν σε 64-53 στο 29΄, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα της αναμέτρησης. Η Ισπανία διατήρησε διψήφιο προβάδισμα (72-59, 34΄), με τον Ντόρσεϊ και τον Πλώτα να μειώνουν σε 77-71 στα τελευταία δευτερόλεπτα, πριν οι γηπεδούχοι διαμορφώσουν το τελικό 83-74.

Πρώτος σκόρερ της Εθνικής ο Βασίλης Τολιόπουλος με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου τον ακολούθησε με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Νίκος Πλώτας πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Ανδρών. Από την Ισπανία ξεχώρισαν οι Φρανσις Αλόνσο και Ντάριο Μπριθουέλα με 14 και 13 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρέιτς (Σλοβενία), Χοροζόβ (Βουλγαρία), Προτς (Πολωνία)

Οι συνθέσεις:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Τσους Ματέο): Κάρδενας 9 (1), Πραντίγια, Φερνάντεθ 9 (1), Μπριθουέλα 13 (3), Αλόνσο 14 (4), Ουίλι Ερνανγκόμεθ 9, Αμπάλδε 9 (1), Γιούστα, Οριόλα 4, Σεντ-Σουπερί 2, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 11 (2), Πάρα 3 (1).

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (1), Λούντζης 2, Τολιόπουλος 21 (3), Χατζηδάκης 6, Παπανικολάου 15 (2), Περσίδης 2, Νετζήπογλου 8 (1), Καραγιαννίδης 3, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Πλώτας 4, Νικολαΐδης, Μπαζίνας.

Σπανούλης: «Δεχτήκαμε ένα γερό χαστούκι… »

Την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό της Εθνικής Ανδρών από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 εξέφρασε ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την ήττα από την Ισπανία, κάνοντας λόγο για ένα «γερό χαστούκι» και τονίζοντας την ανάγκη αποδοχής της κατάστασης και συνέχισης της προσπάθειας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έκρυψε την πικρία του για την εξέλιξη των προκριματικών, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν έχει παράπονο από τους διεθνείς για την προσπάθειά τους στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, επισημαίνοντας ότι η τρίτη περίοδος και η ευστοχία των Ισπανών από μακρινή απόσταση αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, στάθηκε στην πρωτόγνωρη συνθήκη του αποκλεισμού κατά τη διάρκεια των προκριματικών «παραθύρων», ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τους παίκτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της τελευταίας στιγμής. Στον αντίποδα, ο προπονητής της Ισπανίας, Τσους Ματέο, στάθηκε στην ομαδική λειτουργία της ομάδας του και στην αμυντική αντιμετώπιση των βασικών επιθετικών ατού της ελληνικής ομάδας.

Αναλυτικά:

Βασίλης Σπανούλης: «Δεχτήκαμε ένα γερό χαστούκι σήμερα, μείναμε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν έχω παράπονο από τους παίκτες σε αυτό το παιχνίδι. Πάλεψαν, γνωρίζαμε ότι στην τρίτη περίοδο θα έρχονταν πιο δυναμικά, το συζητήσαμε, αλλά βρήκαν τα μακρινά σουτ που μας πλήγωσαν, εμείς δεν τα καταφέραμε σε εκείνο το σημείο. Παίξαμε με υπερηφάνεια, πρέπει να αποδεχθούμε όσα έγιναν και να συνεχίσουμε».

Κώστας Παπανικολάου: «Είναι πρώτη φορά που είμαστε εκτός στη διαδικασία των παραθύρων. Παίξαμε με μια εξαιρετική ομάδα που πάλεψε, είχε ενέργεια και έτρεξε. Βάσει των δεδομένων που είχαμε, βάλαμε τα κορμιά μας, παλέψαμε και κάποιο σημείο της τρίτης περιόδου ήταν καθοριστικό, όπου χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και έβαλαν μακρινά σουτ, κάτι που μας πλήγωσεε. Δεν είναι ωραίο να αποκλείεσαι από μεγάλη διοργάνωση. Είναι άσχημο, αλλά έχουμε παιδιά που έρχονται από πίσω και θα έχουν την ευκαιρία τους, θα φέρουν την ομάδα ξανά εκεί όπου αξίζει. Είναι σκληρό να ζούμε αυτή την κατάσταση, έπρεπε να παλέψουμε όμως και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δε θέλω να μπω σε αυτές τις αναλύσεις. Το ματς αυτό ήταν απόνερα των προηγούμενων ηττών, έχουμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Το μόνο που με κάνει να χαίρομαι, είναι που είδα παιδιά να έρχονται με ειδοποίηση μιας μέρας να δώσουν όσα έχουν. Η Εθνική δεν είναι μια απλή ομάδα, είναι ομάδα όλων. Ολα τα παιδιά πρέπει να θέλουν να είναι μέρος όλου αυτού, ακόμη κι αν απλά φορούν το προπονητικό μπλουζάκι. Είμαι περήφανος για τα παιδιά, πάλεψαν κι ελπίζω να μην έχουν τραυματισμούς, δεν έχω ξαναπαίξει τέτοια παιχνίδια. Τώρα τα παιδιά θα γυρίσουν στις ομάδες τους. Το μέλλον το βλέπω μια χαρά, έχουμε παιδιά που έρχονται. Υπάρχουν τα κολλέγια, οι ελληνικές ομάδες και ανεβαίνει το ελληνικό μπάσκετ. Να αγαπάτε όλοι την Εθνική, ανεξαρτήτως όσων συμβαίνουν. Πάμε να παλέψουμε για την επόμενη διοργάνωση, είναι όνειρο το να βρίσκεσαι σε αυτή την ομάδα. Πρέπει πάντα να είσαι παρών, όσα μου ζητηθούν θα πάω να στηρίξω, αν δε μου ζητηθεί, θα πάω απλά ως θεατής».

Τσους Ματέο: «Θέλαμε να σταματήσουμε κάποιους παίκτες-κλειδιά της Ελλάδας. Παίξαμε ομαδική άμυνα, ο Αμπάλδε ήταν εξαιρετικός με τον Ντόρσεϊ, ελέγξαμε και τις καταστάσεις παίζοντας ως ομάδα. Είναι ωραίο να το βλέπεις, είμαι περήφανος να τους βλέπω να δουλεύουν μαζί. Είναι μια ομάδα με περηφάνεια και παίκτες που έχουν κατακτήσει τίτλους, έχουν καρδιά και δεν ήταν εύκολο. Οταν μια τέτοια ομάδα περνάει αυτά τα προβλήματα, που πέρασε η Ελλάδα, χάνοντας ειδικά με αυτό τον τρόπο από τη Γεωργία, βγάζει υπερηφάνεια και το είδαμε. Αμυνθήκαμε πολύ καλά, κάναμε πολύ καλή δουλειά με τον Ντόρσεϊ και φτάσαμε να έχουμε καλή αναλογία ασίστ-λαθών σε ένα τόσο δύσκολο ματς, ελέχοντας και τα ριμπάουντ. Ηταν όμορφα στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, νιώσαμε την αγάπη του κόσμου προς την Εθνική και την ανυπομονησία τους. Η ατμόσφαιρα αυτή είναι υπέροχη, την έχω ζήσει ως αντίπαλος προπονητής και αγκάλιασε τους παίκτες μας, ελπίζω να επιστρέψουμε, ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Μου αρέσει η λατρεία των Ισπανών αθλητών για την Εθνική τους, κάναμε ένα κακό προηγούμενο παράθυρο και πολλοί μου ζήτησαν να έρθουν σε αυτό. Θέλουν να εκπροσωπούν το ισπανικό μπάσκετ. Ηταν κλειδί για μένα το ότι ήρθαν αποφασισμένοι και ήμασταν ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τα παράθυρα είναι δύσκολα, το είδαμε με την νέα νίκη του Μαυροβουνίου με την Ουκρανία, θέλω να αφιερώσω την νίκη σε όλους τους προπονητές των παραθύρων, που δημιουργούν εθνικό μπασκετικό προϊόν παράλληλα με την ανάγκη του αποτελέσματος. Νιώθω όντως μια απελευθέρωση, νιώθω πάντα την ευθύνη στις ομάδες, όπου έχω βρεθεί. Είμαστε στον αθλητισμό και αγαπάμε το μπάσκετ, μπορεί να υπήρχε μια αμφισβήτηση με τις τρεις σερί ήττες, αλλά ανυπομονούσαμε να πάρουμε αυτά τα αποτελέσματα και να είμαστε όλοι μαζί, ήρθαμε όλοι με μια πολύ καλή αίσθηση για τις δύο αναμετρήσεις, που είχαμε σε αυτό το παράθυρο».

Άλβαρο Κάρντενας: «Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ελέγξαμε τα ριμπάουντ και σταματήσαμε τον Ντόρσεϊ, που ήταν καθοριστικός στο προηγούμενο ματς στην Αθήνα, κερδίζοντας αυτό τον αγώνα ως ομάδα. Ηταν πολύ θετικό αυτό που συνέβη, με πολλούς παίκτες της EuroLeague να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια για να πάρουμε τις νίκες. Πάντα είμαι υπερήφανος να εκπροσωπώ αυτή την χώρα, χαίρομαι για τον Τσους και όλο το τεχνικό επιτελείο, όπως και για τους συμπαίκτες μου».