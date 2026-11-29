Με το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, να ξεχωρίζει, συνεχίζεται σήμερα η 12η αγωνιστική της Super League. Νωρίτερα ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ενώ ο Ολυμπιακός έχει επικίνδυνη έξοδο στην έδρα του Άρη.

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Στην Allwyn Arena ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στοχεύουν αποκλειστικά στη νίκη καθώς έχουν χάσει ήδη αρκετό έδαφος και περαιτέρω απώλεια βαθμών θα τους φέρει μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ήταν και πάλι ανταγωνιστική στο Champions League, ωστόσο έμεινε και εκ νέου άδεια χέρια, χάνοντας με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία. Στο πρωτάθλημα, ωστόσο, μετράει δυο σερί νίκες (το 2-1 επί του Λεβαδειακού με ανατροπή και το 0-1 επί της Καλαμάτας) ενώ στις 16/12 θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, συνέχισε την ανοδική του πορεία. Μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικράτησε εύκολα της Κηφισιάς με 4-0 στην Τούμπα. Επιπλέον, φέτος έχει ήδη κερδίσει μια φορά την Ένωση, στο 3-1 της Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο.

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έρχεται από ευρωπαϊκή ήττα, καθώς αν και προηγήθηκε με 2-0 της Νόρτζελαντ, εν τέλει ηττήθηκε με 3-2 στη Δανία για το Conference League. Ήταν η πρώτη απώλεια μετά από 10 σερί νίκες εντός κι εκτός συνόρων. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ατρόμητος που περιμένει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι παραμένουν μεν αήττητοι στα τρία τελευταία ματς, αλλά και πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Άρης – Ολυμπιακός

Την κούραση και την απογοήτευση που θα «κουβαλά» μαζί του ο Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Άρης, με τις δυο ομάδες να κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη. Οι «κίτρινοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα κι από τη νίκη τους με… buzzer beater στην Τρίπολη – νίκη που ήταν η πέμπτη στην τελευταία εξάδα αγώνων. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, από την άλλη, καλείται να… μαζέψει τα κομμάτια της μετά το 2-4 από τη Μίλαν για το UEFA Europa League. Δεν είναι μόνο η ήττα, αλλά κυρίως το ότι οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-0 αλλά μετά κατέρρευσαν. Στο πρωτάθλημα περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν, με τον Παναθηναϊκό να είναι στο +4.

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Τέλος, στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό. Οι Βοιωτοί δείχνουν σημάδια αντίδρασης, αν και το 1-1 με τον Ατρόμητο ήταν πισωγύρισμα στην προσπάθεια να ξεφύγουν από την τελευταία δυάδα. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους πηγαίνει στην Κρήτη για να παίξει με εκείνη του Χρήστου Κόντη που έφυγε με κατεβασμένο κεφάλι από το ματς με την Άντερλεχτ, στο ίδιο γήπεδο, για το Europa League. Το 1-3 στερεί πολλές από τις ελπίδες του ΟΦΗ για είσοδο στην 24άδα αλλά προσέχει το ματς με τον Λεβαδειακό προκειμένου να πλησιάσει την τετράδα.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)