Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε ο Ηρακλής χάρη στη σπουδαία νίκη που σημείωσε με 3-0 επί του Παναιτωλικού στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι «κυανόλευκοι» ήταν εξαιρετικοί και αποτελεσματικοί υπό συνεχή βροχόπτωση, φτάνοντας στο πρώτο «τρίποντο» μετά από πέντε αγωνιστικές χάρη στα γκολ των Ίβι Λόπεθ (38’), Άνταμ Ζούλιεβιτς (63’) και Κριστιάν Κούστα 82’. Λίγα πράγματα από την ομάδα του Γιώργου Πετράκη που γνώρισε την πρώτη ήττα του στον πάγκο του «Τίτορμου».

Η βροχή που έπεφτε από το ξεκίνημα του αγώνα και δυνάμωνε όσο κυλούσαν τα λεπτά, δεν επέτρεψε να παιχτεί ποδόσφαιρο αξιώσεων. Σε ματς με πολλές διακοπές και τραυματισμούς, οι ευκαιρίες ήταν είδος προς εξαφάνιση. Ένα μακρινό σουτ του Ραντόγια (21’), ένα τακουνάκι του Χρομάντα (33’) και μια κεφαλιά του Κράιντς (37’) ήταν ό,τι καλύτερο μέχρι το γκολ.

Ο Κουτσερένκο απομάκρυνε, ο Χρομάντα έκανε την κεφαλιά στο ημικύκλιο της σέντρας, η μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή στον Λόπεθ που προχώρησε και με ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ για τον «Γηραιό» στο 38ο λεπτό. Στους ίδιους ρυθμούς κύλησαν και τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Με τους «κυανόλευκους» να παίρνουν προβάδισμα νίκης λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού.

Μετά από φάση διαρκείας, ο Νανού έκανε τη σέντρα και στο πίσω δοκάρι ο Ζούλιεβιτς είχε εύκολο έργο για να τη στείλει με το κεφάλι στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0. Ο Παναιτωλικός έκανε την πρώτη τελική του προσπάθεια στο 67’, αλλά το δυνατό, μακρινό σουτ του Αποστολόπουλου βρήκε σε ετοιμότητα τον Αθανασιάδη. Για να ακολουθήσουν οι σημαντικές επεμβάσεις του Κουτσερένκο, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει στο παιχνίδι την ομάδα του.

Ο 27χρονος Ουκρανός τερματοφύλακας σταμάτησε διαδοχικά τους Λόπεθ και Ζούλιεβιτς στο 68’ και τρία λεπτά αργότερα ξανά τον Σλοβάκο φορ του Ηρακλή. Δεν μπόρεσε, όμως, να κάνει κάτι στο 80ο λεπτό, όταν Λόπεθ και Νανού συνεργάστηκαν από αριστερά, ο τελευταίος σέντραρε και ο Κούστα, που είχε περάσει πριν λίγο στο ματς – με κεφαλιά-ψαράκι έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για το 3-0.

Ο «Γηραιός» ανέβηκε στην 8η θέση έχοντας 13 βαθμούς και, καθώς δεν έχει υποχρέωση για το Κύπελλο, στρέφει την προσοχή του στο ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (6/12, 18:00) για τη Super League. Ο Παναιτωλικός έμεινε στους 12 βαθμούς κι έπεσε στη 10η θέση. Επίσης δεν έχει αγώνα μεσοβδόμαδα επομένως η επόμενη υποχρέωση είναι με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο (7/12, 19:00) για το πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Πίνια, Ζούλιεβιτς, Βούρος – Κόγιτς, Όλσον, Μπάτζι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια (70’ Γιαννούτσος), Λαούριτσεν, Σόρια (79’ Τσάκλα), Νανού, Χρομάντα (84’ Ροντρίγκεζ), Ραντόγια, Κράιντς, Λόπεθ (84’ Αναστασιάδης), Ζούλιεβιτς (79’ Κούστα).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιώργος Πετράκης): Κουτσερένκο, Όλσον, Προδρομίτης (73’ Νακάμπα), Στάγιτς, Αποστολόπουλος (87’ Νικολάου), Μανρίκε, Εστέμπαν, Κόγιτς (59’ Μπρέγκου), Εράκοβιτς (73’ Σμυρλής), Άλεξιτς, Μπάτζι (73’ Σουμά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ