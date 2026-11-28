Ιστορικό χαμηλό για το εθνικό νόμισμα του Ιράν, ριάλ καταγράφηκε σήμερα, καθώς η οικονομία βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση και οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένουν.

Συγκεκριμένα, το ιρανικό νόμισμα κατρακύλησε σήμερα σε ιστορικό χαμηλό, με την συναλλαγματική ισοτιμία να αγγίζει τα 2.990 εκατομμύρια ριάλ ανά ένα (1) αμερικανικό δολάριο, εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού, σκλήρυνσης των αμερικανικών κυρώσεων και διεύρυνσης του εμπάργκο. Την Παρασκευή η ισοτιμία ήταν 2.938 εκατομμύρια ριάλ ανά ένα (1) αμερικανικό δολάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο bon-bast.com που παρακολουθεί την ελεύθερη αγορά, ενώ το alanchand.com ανέφερε ισοτιμία 2,997 εκατομμυρίων ριάλ ανά δολάριο, σε μια άνοδο 1,77%.

Οι επιπτώσεις από τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ

Να σημειωθεί ότι το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες εκρήξεις πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών, η οποία τροφοδοτείται από τον εννεάμηνο πόλεμο στον οποίο εμπλέκεται η χώρα, με ιδιαίτερα απότομη άνοδο στις τιμές των τροφίμων. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια τον Ιούλιο, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσαν τη σύσταση της ομάδας δράσης «Iron Gate» (Σιδηρά Πύλη), με στόχο τον περιορισμό της διακίνησης όπλων και υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, τόσο μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν όσο και μέσω της Κασπίας Θάλασσας.

«Η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης και οι ηγέτες της χώρας βρίσκονται σε πανικό» δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανακοίνωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μετά την επιβολή νέων κυρώσεων που αποσκοπούν στην απομόνωση του Ιράν από την παγκόσμια οικονομία και στη διάλυση των σκιωδών τραπεζικών δικτύων.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνασέρ Χεμάτι δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν διαθέτει επαρκή αποθέματα συναλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σε βασικά αγαθά και φάρμακα για τους επόμενους μήνες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η αγορά συναλλάγματος επηρεάζεται όχι μόνο από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, αλλά και από ψυχολογικούς παράγοντες.

«Η αγορά συναλλάγματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η οικονομία, οι προσδοκίες και η πολιτική… Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Αμπντολνασέρ Χεμάτι στην κρατική τηλεόραση. Εν τω μεταξύ, πολλοί Ιρανοί, αναζητώντας ασφαλή καταφύγια για τις αποταμιεύσεις τους, προχωρούν στην αγορά δολαρίων, άλλων ισχυρών νομισμάτων ή χρυσού.

Κατακόρυφη άνοδος στις τιμές τροφίμων

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του Ιράν, ο δείκτης τιμών καταναλωτών στη χώρα τον Οκτώβριο ήταν κατά 88,7% υψηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 76,8%. Οι τιμές των τροφίμων και των ποτών σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 112,6%.

Τελευταία φορά που το ιρανικό νόμισμα υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο τον Αύγουστο, ξεπερνώντας το όριο των 2 εκατομμυρίων ριάλ ανά ένα (1) αμερικανικό δολάριο, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 66% τον Ιούλιο.