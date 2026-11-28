Την πρόσκρουση δύο πετρελαιοφόρων σε ναυτικές νάρκες, με αποτέλεσμα την έκρηξη και την εκδήλωση πυρκαγιάς στα πλοία, ανακοίνωσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, κάνοντας λόγο για περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία μεταδόθηκε από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, το πρώτο δεξαμενόπλοιο φέρεται να προσέκρουσε σε νάρκη στην είσοδο του λιμανιού Χασάμπ, στο Ομάν. Το δεύτερο πλοίο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, υπέστη αντίστοιχο πλήγμα ανατολικά των Στενών, ενώ έπλεε σε θαλάσσια διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί.

Το ιρανικό Ναυτικό υποστήριξε ότι και τα δύο πλοία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησής τους, επιχειρώντας να διασχίσουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό χωρίς να εντοπιστούν.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή είναι σε μεγάλο βαθμό ναρκοθετημένη, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και η αεροπορική υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια των πλοίων που θα επιχειρούσαν να τη χρησιμοποιήσουν.