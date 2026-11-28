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Την έντονη ανησυχία της Ιταλίας για την ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση στο λιμάνι της Βεγγάζης εξέφρασε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ρώμης, η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει επέκταση της σύρραξης στη Μεσόγειο.

❗️Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy confirmed during a phone call with Italian Prime Minister Giorgia Meloni that the recent operation in Libya was carried out without prior coordination with European partners. He also stressed Ukraine’s readiness to ensure the exchange of all necessary information between the relevant authorities of the two countries and to maintain direct, regular, and effective communication — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 27, 2026

Κατά την ίδια ενημέρωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της χώρας της προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η υποστήριξη της Ρώμης προς το Κίεβο δεν συνεπάγεται αποδοχή πρωτοβουλιών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ιταλίας και της ευρύτερης περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τους εταίρους της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες της Ρώμης και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει άμεση και συνεχή επικοινωνία, καθώς και την ανταλλαγή των διαθέσιμων πληροφοριών με την ιταλική πλευρά.