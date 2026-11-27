Τρεις σημειώσεις σε τετράδιο της 15χρονης από το Αγρίνιο εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης του κοριτσιού, το οποίο κατήγγειλε ότι υφίστατο κακοποίηση από την ηλικία των 11 ετών μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με το MEGA, το τετράδιο έχει κατασχεθεί, ενώ από την κατάθεση της ανήλικης προκύπτουν στοιχεία για την πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων. Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων οι γονείς της.

Η 15χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς πέντε άνδρες, τους οποίους κατήγγειλε για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ακόμη ένα πρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι την είχε θωπεύσει σε μικρότερη ηλικία, όταν έπαιζε στην παιδική χαρά.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν νέες συλλήψεις και να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας και άλλα άτομα τις επόμενες ημέρες.

Πώς οργανώνονταν τα ραντεβού – Ο ρόλος της μητέρας και του 45χρονου

Στην κατάθεσή της, η ανήλικη περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα της οργάνωνε τις συναντήσεις με τους εμπλεκομένους, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της γνώριζε όσα συνέβαιναν.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα κανόνιζε τα ραντεβού και τη συνόδευε με τα πόδια στις κατοικίες των ανδρών. Όταν οι αποστάσεις ήταν μεγαλύτερες, τη μεταφορά αναλάμβανε με το αυτοκίνητό του ένας 45χρονος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες και κατηγορείται επίσης για τη σεξουαλική κακοποίησή της.

Το κορίτσι κατήγγειλε, επιπλέον, ότι δεχόταν συστηματική σωματική βία και από τους δύο γονείς του.

Ποιοι είναι οι πέντε άνδρες που κατονόμασε η 15χρονη

Σύμφωνα με το MEGA, ο νεότερος από τους κατηγορουμένους είναι ένας 45χρονος κομμωτής, με τα αρχικά Β.Μ., ενώ μεταξύ των υπολοίπων βρίσκονται ένας 62χρονος, με τα αρχικά Γ.Κ., δύο 64χρονοι και ένας 73χρονος.

Ο 62χρονος και ένας από τους δύο συνομηλίκους των 64 ετών έχουν εκτίσει ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο έτερος, με καταγωγή από την Αλβανία, εργάζεται σε γραφείο τελετών και, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε σχέση με τη μητέρα της ανήλικης.

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Οι ποινικές διώξεις σε βάρος των επτά κατηγορουμένων

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου άσκησε διώξεις για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η μαστροπεία, ο βιασμός ανηλίκου κατά συρροή, οι γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, η άμεση συνέργεια και η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία και ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη γυναίκα αποδίδεται επιπλέον άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά συρροή.

Για το αδίκημα της μαστροπείας διώκεται ακόμη ένας εμπλεκόμενος, ενώ στους υπόλοιπους αποδίδονται γενετήσιες πράξεις με ανήλικη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Σύμφωνα με το Live News, ο πατέρας του κοριτσιού είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Ο παππούς της 15χρονης: «Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε από τα σύννεφα»

Συγγενείς και γείτονες του ζευγαριού περιέγραψαν τη 15χρονη ως ένα ευχάριστο και ιδιαίτερα ευγενικό παιδί, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν αντιληφθεί ενδείξεις κακοποίησης.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ανέφεραν ότι γνώριζαν για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς, αλλά και για την ασυνήθιστη συμπεριφορά τους. Ωστόσο, δήλωσαν ότι πριν από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης δεν είχαν προκληθεί προβλήματα ούτε είχαν δημιουργηθεί υποψίες.

Ο παππούς της ανήλικης, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι ούτε εκείνος ούτε ο γιος του γνώριζαν τι συνέβαινε, ενώ αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη που παρείχε στην οικογένεια.

«Με τον γιο μου μίλησα χθες το βράδυ. Δεν ξέρει κι αυτός τίποτα. Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Βοηθούσα όσο μπορούσα, επειδή ήταν πιο αδύναμοι. Αυτή δεν δούλευε. Δούλευε μόνο ο γιος μου, που δουλεύει μεροκάματα εδώ κι εκεί. Φεύγει το πρωί και έρχεται το βράδυ.

Όχι, δεν είδα κάτι. Άμα έβλεπα, σαν παππούς θα έκανα κάτι, αλλά δεν είδα τίποτα. Πέρναγα από το σπίτι και τα λοιπά. Ή τους έδινα κάτι, ανάλογα με τη δύναμη που έχω. Το κοριτσάκι έβλεπε την κίνησή μου. Του έδινα και χρήματα εγώ, για να παίρνει κάτι από εδώ κι από εκεί και κανένα φαγητό, ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού και τις υποχρεώσεις που αναλάμβανε να καλύψει.

«Βοηθούσα. Στο θέμα των χρημάτων, δεν τους έδινα για να στριμωχτούν, να πάνε και για δουλειά κι αυτοί και λοιπά. Λοιπόν, δεν μου ζήταγαν και λεφτά. Καμιά φορά μού ζήταγε ο γιος μου: “Δώσε μου 10 ευρώ, 20 και λοιπά”. Πάρε. Άλλα λεφτά δεν μου ζήταγαν. Πλήρωνα κανένα ρεύμα καμιά φορά, κανένα ενοίκιο, γιατί δεν είχαν. Αυτά.

Η νύφη μου είναι ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος ασχολούνταν μόνο με ένα τσιγάρο και έναν φραπέ. Αν πήγαινε σε κανένα γεροντάκο για να… Λιγοστά πράγματα. Κάποτε και πότε, που λέμε. 360 ημέρες στο σπίτι.

Δεν περίμενα ότι ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία θα έφτανε στο σημείο… Αυτά που ακούγονται από τη μάνα… Είναι βαρύ. Αλλά δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Ούτε ο γιος μου ούτε εγώ. Και όταν είπα στον γιο μου ότι κάτι ακούγεται περί τέτοιου, μου λέει: “Αποκλείεται”. Και τελικά αποδεικνύεται, όπως φαίνεται, ότι η κυρία έκανε κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

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Ο θείος της ανήλικης: «Ζήταγε συνέχεια χρήματα»

Για τη συμπεριφορά της κατηγορούμενης μίλησε στο Live News και ο θείος του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα ζητούσε διαρκώς χρήματα. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι ο πατέρας είχε γνώση των περιστατικών που περιγράφονται στην κατάθεση της 15χρονης.

«Είναι ένα παιδί ακόμα, με φόρμες και αθλητικά. Είναι παιδί. Δεν άλλαξε να φορέσει μπούστα, τακούνια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν έγινε γυναίκα.

Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η μάνα είναι λίγο περίεργη. Ζήταγε λίγα λεφτά. Δεξιά και αριστερά. Ζήταγε, ζήταγε. Ότι ζήταγε, ζήταγε. Πατέρας, παιδί και παππούς είναι μια χαρά. Η μάνα λίγο. Ζήταγε συνέχεια χρήματα. Ακόμα και από τον άνδρα της, δηλαδή, με το που έφτανε στο σπίτι με τα λεφτά, του τα έπαιρνε αμέσως. Και αν έγινε κάτι, για μένα φταίει η μάνα», είπε.

Ο συγγενής ανέφερε ακόμη ότι αμφότεροι οι γονείς έκαναν χρήση ουσιών, περιγράφοντας τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας του άνδρα.

«Η μάνα και ο πατέρας όντως κάνουν χρήση ουσιών. Ο πατέρας μού κάνει εντύπωση πώς έκανε χρήση και δούλευε σε τόσο βαριά δουλειά. Κουβαλούσε μπάλες με τριφύλλι, περίεργες ώρες, και ήταν κουραστική δουλειά. Δηλαδή, δεν συμβαδίζει το ένα με το άλλο. Δούλευε πολλές ώρες. Δεν έκανε αυτός πράγματα στο κορίτσι. Τίποτα. Δεν ήξερε».

Αναφερόμενος στη σχέση της 15χρονης με τον παππού της, υποστήριξε ότι εκείνος βρισκόταν καθημερινά κοντά στην οικογένεια, καλύπτοντας βασικές ανάγκες της.

«Ο παππούς, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ήταν σε καθημερινή βάση στο σπίτι. Και είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός και από άποψη χρημάτων και από άποψη τροφίμων και στο να βρει σπίτι. Πλήρωνε το ενοίκιο του σπιτιού.

Δηλαδή, το κορίτσι αυτό γιατί δεν μίλησε στον παππού του, ας πούμε;

Την ημέρα που έκανε παρέλαση και τελείωσε, την περίμενε ο παππούς και έβγαζαν φωτογραφία μπροστά μου μαζί.

Πάντα την κοίταγαν στα μάτια. “Πες μας τι θες”. Λεφτά, φαγητό, το ένα, το άλλο. Ρούχα. Δηλαδή, είχε κόσμο. Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται», κατέληξε.

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«Δε γνώριζα τίποτα» – Ο πατέρας της 15χρονης τα ρίχνει όλα στη σύζυγό του

«Δε γνώριζε τίποτα από όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται. Θεωρεί ότι υπάρχουν τεράστιες υπερβολές», αναφέρει ο κ. Νικόλαος Καζαντζής, δικηγόρος του κατηγορούμενου πατέρα.

Ο πατέρας φαίνεται να τα ρίχνει όλα στη σύζυγο του.

Εκείνη δεν έχει πει κουβέντα στις Αρχές, ενώ κανένας δικηγόρος του Αγρινίου δεν έχει δεχθεί να την αναλάβει μέχρι στιγμής.

Η μαρτυρία γείτονα: «Πήγαινε σε εκείνους που την ήξεραν»

Διαφορετική εκδοχή παρουσίασε γείτονας της οικογένειας, ο οποίος υποστήριξε, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ότι γνώριζε όσα συνέβαιναν.

«Το έβγαζε η μάνα του, του έδινε λεφτά, χάλαγε λεφτά. Πήγαινε σε εκείνους που την ήξεραν. Όχι σε όλους», δήλωσε.

Συγγενής της ανήλικης ανέφερε από την πλευρά του: «Πω πω. Καημένο κοριτσάκι, που το πασπάτευαν εκεί, λέει. Μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι. Δυστυχώς».

Η 15χρονη φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα.