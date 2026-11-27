Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Έδωσα από την τσέπη μου πολύ, από αυτά που έχω εγώ, που δεν τα ξέρει κανείς. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα πονέσω πολύ». Με αυτή τη φράση, η λογίστρια «Μαρκέλλα» περιγράφει στη μητέρα της τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της απάτης με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ενστόλων.

Οι διάλογοι που κατέγραψαν οι αστυνομικοί περιλαμβάνουν αναφορές στη διακίνηση μετρητών, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της κατηγορουμένης, στις αμοιβές συνεργατών της και στον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ συγγενικών της προσώπων.

«Το ταμείο το χθεσινό το έχεις εσύ;»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η λογίστρια απέφευγε την απευθείας επικοινωνία με τους πελάτες του κυκλώματος, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η δράση της. Για την παραλαβή και τη διακίνηση χρημάτων χρησιμοποιούσε μέλη του στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος.

Σε μία από τις συνομιλίες με τη μητέρα της, η «Μαρκέλλα» αναφέρεται στην παραλαβή των εισπράξεων.

Μαρκέλλα: Θα περάσω από τη Ν… να πάρω δύο ταμεία που έχει. Το ταμείο το χθεσινό το έχεις εσύ;

Θα περάσω από τη Ν… να πάρω δύο ταμεία που έχει. Το ταμείο το χθεσινό το έχεις εσύ; Μητέρα: Ναι, μαζί μου το έφερα, μήπως το χρειαζόσουν.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κατηγορούμενη προχωρούσε σχεδόν καθημερινά σε αναλήψεις σημαντικών χρηματικών ποσών, προκειμένου να καλύψει τις επιστροφές προς τους πελάτες.

Μητέρα: Έδωσες πάλι χρήμα σήμερα;

Έδωσες πάλι χρήμα σήμερα; Μαρκέλλα: Έδωσα από την τσέπη μου πολύ, από αυτά που έχω εγώ, που δεν τα ξέρει κανείς. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα πονέσω πολύ.

Από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας προκύπτει ότι η μητέρα της πραγματοποιούσε μετακινήσεις κυρίως στην Κρήτη, τη Λέρο και την Κω, όπου παραλάμβανε μετρητά που συνδέονταν με την έκδοση εικονικών παραστατικών. Για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες προβλεπόταν αμοιβή από την κόρη της.

Μαρκέλλα: Εσύ έχεις πληρωθεί καθόλου;

Εσύ έχεις πληρωθεί καθόλου; Μητέρα: Όχι, δεν πειράζει. Τώρα έχω από του πατέρα σου, μην αγχώνεσαι.

Στον έλεγχο των καταλυμάτων συμμετείχε, σύμφωνα με τη δικογραφία, και η ανιψιά της λογίστριας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συναλλαγές μέσω IRIS πραγματοποιούνταν με τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών της κοπέλας ή του πατέρα της.

Μητέρα: Κάποιος μου ζήτησε IRIS, 50 ευρώ. Να δώσω το νούμερό σου;

Κάποιος μου ζήτησε IRIS, 50 ευρώ. Να δώσω το νούμερό σου; Ανιψιά: Εντάξει.

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«Έδωσα δέκα χιλιάρικα να μου τη φτιάξουν» – Οι επιχειρήσεις της «Μαρκέλλας»

Σύμφωνα με το MEGA, η λογίστρια διατηρούσε ατομική επιχείρηση εκμίσθωσης ακινήτων, η οποία κατά το 2024 δήλωσε μηδενικά έσοδα και έξοδα ύψους 547,69 ευρώ. Τη διαχείριση σειράς άλλων εταιρειών είχε αναλάβει επίσης η κατηγορούμενη, με τη μητέρα της να εμφανίζεται ως μοναδική μέτοχος.

Σε καταγεγραμμένο διάλογο μεταξύ των δύο γυναικών γίνεται αναφορά στη σύσταση εταιρείας στην Ιταλία, για την οποία η «Μαρκέλλα» υποστηρίζει ότι κατέβαλε 10.000 ευρώ.

Μητέρα: Δεν μου λες, Μαρκέλλα, τι έκανες με την Ιταλία; Τι συνεννοήθηκες;

Δεν μου λες, Μαρκέλλα, τι έκανες με την Ιταλία; Τι συνεννοήθηκες; Μαρκέλλα: Με την Ιταλία, δέκα χιλ… Τι εννοείς; Με την έναρξη;

Με την Ιταλία, δέκα χιλ… Τι εννοείς; Με την έναρξη; Μητέρα: Ναι, με την έναρξη, με…

Ναι, με την έναρξη, με… Μαρκέλλα: Με ποιο θέμα απ’ όλα; Έδωσα δέκα χιλιάρικα (10.000) να μου τη φτιάξουνε, σε εταιρεία που ασχολείται μόνο με αυτό, γιατί με τον θείο δεν μπορώ να συνεννοηθώ.

Στο όνομα της μητέρας λειτουργούσε και ένα κέντρο αισθητικής, το οποίο εμφάνισε ζημία ύψους 54.000 ευρώ το 2024, με τις δηλωθείσες δαπάνες να είναι σχεδόν διπλάσιες από τα έσοδα.

Ωστόσο, στις ιδιωτικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί, η κατηγορούμενη υποστήριζε ότι είχε διαθέσει 120.000 ευρώ για την αγορά και τη λειτουργία του καταστήματος.

Η λογίστρια ανέφερε, ακόμη, ότι ο ΦΠΑ ανερχόταν σε περίπου 11.000 ευρώ τον μήνα, ενώ οι εισπράξεις έφταναν τις 25.000, έναντι 3.000 που εμφανίζονταν στην αντίστοιχη δήλωση.

Στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της περιλαμβανόταν επίσης η αγορά γυμναστηρίου. Η κατηγορούμενη είχε χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, την προμήθεια εξοπλισμού, τη δημιουργία αίθουσας Pilates και παιδότοπου, καθώς και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ενδυμάτων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα κεφάλαια που διατέθηκαν για τις συγκεκριμένες επενδύσεις προέρχονταν από τα έσοδα της εγκληματικής οργάνωσης.

«Όταν θα πάνε σε έλεγχο οι αστυνομικοί, θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο»

Σε άλλη επικοινωνία που έφερε στο φως το Mega, η «Μαρκέλλα» συζητά με τη μητέρα της για τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και το ενδεχόμενο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

Μητέρα: Μαρκέλλα, ακούς τι γίνεται στην τηλεόραση; Θα τους βγάλουνε, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα, μου λέει. Και γι’ αυτό μου είπε αυτό που μου είπε.

Μαρκέλλα, ακούς τι γίνεται στην τηλεόραση; Θα τους βγάλουνε, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα, μου λέει. Και γι’ αυτό μου είπε αυτό που μου είπε. Μαρκέλλα: Προσεκτικά και όμορφα και ωραία, για να μην έχουμε εκπλήξεις. Και να ξέρεις, είμαστε πολύ τυπικοί με τις πληρωμές στο Δημόσιο. Ναι. Όταν θα πάνε σε έλεγχο οι αστυνομικοί, θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο.

«Γι’ αυτό σου δίνει η Μαρκέλλα δύο χιλιάρικα τον μήνα;»

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για τον ρόλο του εν διαστάσει συζύγου της κατηγορουμένης, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αξιοποιούσε τις γνώσεις του σχετικά με το ύψος των υπηρεσιακών αποζημιώσεων μετακίνησης και τα πιθανά κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, αναζητούσε νέους πελάτες μεταξύ των ενστόλων, ενώ οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία λάμβανε 2.000 ευρώ μηνιαίως για τη συμμετοχή του στο κύκλωμα.

Στο συγκεκριμένο ποσό αναφέρεται η λογίστρια σε συνομιλία με τη μητέρα της.

Μαρκέλλα: Είπε ότι έχει βάλει κι εκείνος ένα λιθαράκι για να γίνω αυτό που είμαι… Και του λέει η Κ…: «Γι’ αυτό σου δίνει η Μαρκέλλα δύο χιλιάρικα τον μήνα;».

Είπε ότι έχει βάλει κι εκείνος ένα λιθαράκι για να γίνω αυτό που είμαι… Και του λέει η Κ…: «Γι’ αυτό σου δίνει η Μαρκέλλα δύο χιλιάρικα τον μήνα;». Μητέρα: Τι αρρωστημένη κατάσταση είναι αυτή;

Σύμφωνα με το MEGA, η κατηγορούμενη διατηρούσε στενή συνεργασία και με έναν αστυνομικό, πρώην συνδικαλιστή.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί, μεταξύ άλλων, σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν συνεργάζονταν με τις δύο οργανώσεις.

«Εγώ είχα, τώρα φέτος είχα λιμενικούς. Δεν είχα παλιά, δεν είχα πέρυσι. Εγώ, δηλαδή, ξεκίνησα τον Ιούνιο. Τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου», αναφέρει ιδιοκτήτης καταλύματος στο MEGA.

Σε επικοινωνία με πελάτη, η μητέρα της λογίστριας γνωστοποιεί τη μεταφορά των γραφείων σε νέα διεύθυνση στην Ηλιούπολη.

Πελάτης: Κοίτα να δεις, εγώ είναι να κατέβω στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα… Θα κατέβω εκεί πέρα, στην Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη δεν ήταν τα γραφεία; Ηλιούπολη; Αργυρούπολη;

Κοίτα να δεις, εγώ είναι να κατέβω στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα… Θα κατέβω εκεί πέρα, στην Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη δεν ήταν τα γραφεία; Ηλιούπολη; Αργυρούπολη; Κατηγορούμενη μητέρα: Στην Ηλιούπολη είναι τα γραφεία, μόνο που έχουμε μεταφερθεί… Στο ίδιο τετράγωνο.

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Οι διάλογοι του «Γιώργου» και η δεύτερη εγκληματική οργάνωση

Από το 2020 λειτουργούσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με έδρα ένα διαμέρισμα στου Γκύζη και αποκλειστικό πελατολόγιο αστυνομικούς και λιμενικούς που μετακινούνταν για υπηρεσιακούς λόγους.

Εκτός από τον «Γιώργο», στα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται ηγετικός ρόλος περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το MEGA, η «Πολυξένη», ο «Νίκος» και ο «Αχιλλέας».

Από τα ευρήματα των ερευνητών προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, μίσθωναν οχήματα και διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Σε έναν από τους διαλόγους της δικογραφίας, ο «Γιώργος» συνεννοείται με αστυνομικό για την πραγματοποίηση τραπεζικής συναλλαγής.

Γιώργος: Να σου πω, μίλησα με τον Αχιλλέα τώρα, επειδή έχει ταμείο… Άμα τα κάνεις σήμερα, μια άμεση μεταφορά, πήγαινε από εκεί, αλλά θα πας κατευθείαν στον Αχιλλέα.

Να σου πω, μίλησα με τον Αχιλλέα τώρα, επειδή έχει ταμείο… Άμα τα κάνεις σήμερα, μια άμεση μεταφορά, πήγαινε από εκεί, αλλά θα πας κατευθείαν στον Αχιλλέα. Αστυνομικός: Ωραία, θα πάω κατά τις τρεις και μισή, όμως.

Ωραία, θα πάω κατά τις τρεις και μισή, όμως. Γιώργος: Άκου, απλώς να το κάνεις αυτό με την άμεση πίστωση που λέει… Να φανεί επιτόπου, κατάλαβες;

Άκου, απλώς να το κάνεις αυτό με την άμεση πίστωση που λέει… Να φανεί επιτόπου, κατάλαβες; Αστυνομικός: Θα το κάνω εγώ τώρα. Μπορείς να έχεις ενημέρωση αν το είδε, να μου πεις;

Εργαζόμενη στο γραφείο της οργάνωσης πραγματοποιούσε συστηματικά ταξίδια σε νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να παραλαμβάνει μετρητά και να παραδίδει αποδείξεις.

Αρχηγός δεύτερης ομάδας: Η κοπέλα που είναι στο γραφείο, η Π…, είναι στη Μύκονο, στη Νάξο, στην Πάρο και στη Σαντορίνη τώρα. Έχει πάει αυτές τις μέρες.

Γιατί οι Αρχές προχώρησαν στην επίσπευση των συλλήψεων

Δύο πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί κατά τις τελευταίες παρακολουθήσεις καθόρισαν τον χρόνο της επιχείρησης για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος ως επικεφαλής της δεύτερης οργάνωσης σχεδίαζε να διαφύγει στην Ταϊβάν, ενώ η «Μαρκέλλα» εξέταζε το ενδεχόμενο να κλείσει εντός του Δεκεμβρίου εταιρείες που συνδέονταν με την υπόθεση.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα οδήγησαν τις Αρχές στην επίσπευση των συλλήψεων.

Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας ελέγχονται τρεις αστυνομικοί, τρία στελέχη του Λιμενικού, ιδιώτες, συγγενείς κατηγορουμένων και αλλοδαποί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.

Οι περισσότεροι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή με κακουργηματικές κατηγορίες και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, η σχετική δικογραφία διαχωρίστηκε και διαβιβάστηκε στη στρατιωτική δικαιοσύνη.