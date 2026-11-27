Μια γυναίκα από την Αλάσκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν έπεσε πάνω στον έλικα ενός αεροπλάνου σε αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις αρχές. Η 38χρονη Κριστίνα Μπλέικ, με καταγωγή από τη Γουασίλα, οδηγούσε ένα όχημα στον τροχόδρομο του αεροδρομίου τη στιγμή που ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος Taylorcraft F19 προσγειωνόταν, λίγο πριν από τις 5 μ.μ. την Τρίτη, στο αεροδρόμιο Big Lake κοντά στο Άνκορατζ.

«Ενώ το αεροπλάνο ήταν σταματημένο και περίμενε το όχημα να απομακρυνθεί από τον τροχόδρομο, η Μπλέικ βγήκε από το όχημα, πλησίασε το αεροσκάφος του οποίου ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία και έπεσε πάνω στον έλικα ενώ το αεροπλάνο ήταν ακινητοποιημένο», ανέφεραν οι αρχές.

«Μπορώ να τη φανταστώ να νομίζει ότι καθοδηγούσε το αεροπλάνο»

Η γυναίκα είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή προσπαθούσε να ρυθμίσει την κυκλοφορία, δήλωσε η ετεροθαλής αδελφή της, Σέρι Στιούαρτ. Η Στιούαρτ, βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που ζει στο Όρεγκον, δήλωσε στην εφημερίδα The Post πως πιστεύει ότι η Μπλέικ ενδεχομένως προσπαθούσε να καθοδηγήσει το αεροπλάνο.

«Στο παρελθόν, όταν έμενε εδώ στο Όρεγκον μαζί μου, είχε μπλέξει επειδή προσπαθούσε να ρυθμίσει την κυκλοφορία», ανέφερε η 50χρονη Στιούαρτ. «Μάλιστα, χρειάστηκε να πληρώσω εγγύηση για να τη βγάλω από τη φυλακή μία φορά στο Όρεγκον γι’ αυτόν τον λόγο. Μπορώ κάλλιστα να τη φανταστώ να νομίζει ότι καθοδηγούσε το αεροπλάνο» είπε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η Μπλέικ, με καταγωγή από τη Γουασίλα, οδηγούσε στον τροχόδρομο του αεροδρομίου έχοντας έναν άνδρα στη θέση του συνοδηγού, βγήκε από το όχημά της και κατευθύνθηκε προς το αεροσκάφος κάνοντας νοήματα στον πιλότο, προτού χτυπηθεί και σκοτωθεί. Οι αρχές δεν πιστεύουν ότι η μητέρα δύο παιδιών -η οποία, σύμφωνα με την οικογένειά της, είχε μακρύ ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών, ενώ έπασχε και από σχιζοφρένεια- περπάτησε προς τους έλικες εσκεμμένα.

Η επιθυμία της οικογένειας και ο έρανος για τις κόρες της

Η άλλη αδελφή της Μπλέικ, η Κάθριν Μπράντφορντ, ξεκίνησε έναν έρανο στην πλατφόρμα GoFundMe για την οικονομική ενίσχυση των δύο κοριτσιών της, στον απόηχο του θανάτου της μητέρας τους.

«Ο τραγικός της θάνατος δεν ήταν σε καμία περίπτωση εσκεμμένος», έγραψε η Μπράντφορντ. «Δεν θα υπέβαλε ποτέ τις κόρες της σε ένα τέτοιο ψυχικό τραύμα. Αγαπούσε τα κορίτσια της περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η Κριστίνα ήταν μια όμορφη ψυχή που ήθελε απλώς να ζήσει κάτι καλό. Ήθελε απλώς να βιώσει κάτι υπέροχο και όμορφο».

Η Μπράντφορντ πρόσθεσε ότι η οικογένεια ελπίζει να σκορπίσει τις στάχτες της Μπλέικ στον ποταμό Κενάι από αεροπλάνο το επόμενο καλοκαίρι, «για να της χαρίσει εκείνη την πτήση που τόσο ήθελε να ζήσει». Η συντετριμμένη θεία της Μπλέικ, Λόρα Μπλέικ, η οποία ζει επίσης στο Όρεγκον, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι η ανιψιά της ήταν μαζορέτα στο λύκειο. «Λάτρευε να είναι ένα κορίτσι της Αλάσκας και αγαπούσε την ομορφιά της Αλάσκας», πρόσθεσε η Λόρα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας ερευνούν τον θάνατο της Μπλέικ, ενώ η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πολιτείας για νεκροψία-νεκροτομή.

Η προσπάθεια του πιλότου και η έρευνα των αρχών

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πιλότος έσβησε τον κινητήρα προσπαθώντας να σταματήσει τον έλικα καθώς η Μπλέικ συνέχιζε να περπατά προς το αεροσκάφος. Τα προκαταρκτικά στοιχεία ατυχημάτων και συμβάντων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έδειξαν ότι ο πιλότος δεν τραυματίστηκε και ότι δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος.

«Αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστώσουμε αν το αλκοόλ έπαιξε ρόλο σε αυτό το περιστατικό», δήλωσε στην Post ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας, Όστιν ΜακΝτάνιελ. «Για λόγους πολιτικής και νομοθεσίας, δεν πρόκειται να σχολιάσω ούτε να επιβεβαιώσω οποιαδήποτε διάγνωση ψυχικής υγείας μπορεί να είχε η Μπλέικ. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι πρόκειται για οτιδήποτε άλλο πέρα από ένα τραγικό δυστύχημα».