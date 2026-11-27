e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 4 Δεκεμβρίου

Κατά την περίοδο 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 102.950.000 ευρώ σε 120.390 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει συντάξεις Δεκεμβρίου, παροχές σε χρήμα, εφάπαξ και επιστροφές εισφορών, ενώ η ΔΥΠΑ καταβάλλει επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και κονδύλια για προγράμματα απασχόλησης.