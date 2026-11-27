Στις 9 Δεκεμβρίου θα γίνει συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και μαζικών φορέων ενάντια στην ακρίβεια.

«Το συλλαλητήριο της 9ης Δεκεμβρίου θα αποτελέσει την απαρχή μιας σειράς κοινών δράσεων, με στόχο η φωνή των πολιτών να ακουστεί δυνατά. Οι φορείς θα «απλώσουν» τις εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας σε όλη τη χώρα, με πολυμορφικές δράσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες και στα προβλήματα κάθε περιοχής, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πανεθνικό κοινωνικό κίνημα κατά της ακρίβειας και του δυσβάσταχτου κόστους ζωής. Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δεν είναι ατομική υπόθεση. Είναι κοινωνικά προβλήματα που απαιτούν συλλογική φωνή, κοινή δράση και ουσιαστικές λύσεις» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

Με τη συμμετοχή σχεδόν 400 φορέων, η πρωτοβουλία αυτή, ίσως η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα μας, επιδιώκει να ενώσει διαφορετικές κοινωνικές δυνάμεις σε μια κοινή διεκδίκηση απέναντι στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, στη στεγαστική κρίση και στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.

Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΓΣΕΕ «η δημόσια συζήτηση έδωσε ουσιαστικό βήμα στους ίδιους τους πολίτες, σε εργαζόμενους, νέους και ανθρώπους της καθημερινότητας, οι οποίοι περιέγραψαν με άμεσο και χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσκολία να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης. Οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν μια κοινή αγωνία: οι μισθοί τελειώνουν πολύ πριν τελειώσει ο μήνας, το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε δυσβάσταχτη δαπάνη, οι λογαριασμοί και τα ενοίκια απορροφούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, ενώ για πολλούς νέους η οικονομική ανεξαρτησία και η δυνατότητα να αποκτήσουν τη δική τους στέγη μοιάζουν πλέον με άπιαστο στόχο.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τη στεγαστική κρίση είναι αποκαλυπτικά. Την περίοδο 2017-2025, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 45% έως 60%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά το 21%. Δύο στα πέντε νοικοκυριά δαπανούν για τη στέγασή τους τουλάχιστον το 42% του εισοδήματός τους, ενώ το 56% των νέων ηλικίας 25-34 ετών, σχεδόν 500.000 άνθρωποι, εξακολουθεί να μένει στο πατρικό του σπίτι.

Παράλληλα, η ακρίβεια στα βασικά καταναλωτικά αγαθά επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά, καθώς στην Ελλάδα καταγράφονται αυξήσεις τιμών έως και διπλάσιες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση τη Βουλγαρία.

Κοινό μήνυμα των συμμετεχόντων στη δημόσια συζήτηση ήταν ότι η πρωτοβουλία “Αρκετά! Έχουμε Φωνή” δεν είναι μια μεμονωμένη εκδήλωση, αλλά η αφετηρία μιας ευρύτερης συλλογικής προσπάθειας για την ανάδειξη των προβλημάτων που πιέζουν την κοινωνία και τη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στις 16:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος, στην Αθήνα. Πρόκειται για μια εκδήλωση διαφορετική από όσες η χώρα έχει συνηθίσει: χωρίς κομματικά λάβαρα και συνθήματα, χωρίς τοξικό και διχαστικό λόγο, αλλά με χρώμα, δρώμενα, μουσική και, κυρίως, με τις φωνές των καθημερινών ανθρώπων, που θα εκφράσουν ανοιχτά και χωρίς φίλτρα την άποψή τους για τα φλέγοντα αυτά ζητήματα.

Το συλλαλητήριο της 9ης Δεκεμβρίου θα αποτελέσει την απαρχή μιας σειράς κοινών δράσεων, με στόχο η φωνή των πολιτών να ακουστεί δυνατά. Οι φορείς θα «απλώσουν» τις εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας σε όλη τη χώρα, με πολυμορφικές δράσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες και στα προβλήματα κάθε περιοχής, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πανεθνικό κοινωνικό κίνημα κατά της ακρίβειας και του δυσβάσταχτου κόστους ζωής.

Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δεν είναι ατομική υπόθεση. Είναι κοινωνικά προβλήματα που απαιτούν συλλογική φωνή, κοινή δράση και ουσιαστικές λύσεις».