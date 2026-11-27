Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν οι αιρετοί στις 15 Δεκέμβριου, έξω από τη Βουλή, ενώ θα προχωρήσουν και σε συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο κινητοποίησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού 2027.

Η κινητοποίηση έχει ως στόχο την ανάδειξη των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης, με κυρίαρχη διεκδίκηση την οικονομική ενίσχυση.

Κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου ανέφερε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ενημερωτικό τηλεοπτικό σποτ, το οποίο απεστάλη στις 25 Νοεμβρίου σε όλους τους Δήμους της χώρας και αναδεικνύει τις βασικές διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης για επαρκείς οικονομικούς πόρους, προσωπικό και ουσιαστική αποκέντρωση.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο κύκλος επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με στόχο την παρουσίαση των θέσεων και των αποφάσεων του συνεδρίου.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κυρίζογλου, για τις 2 Δεκεμβρίου 2026 έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με εκπροσώπους της ΝΙΚΗΣ, της Ελληνικής Λύσης, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκκρεμεί ο προγραμματισμός συνάντησης με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η εξέταση των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού 2027 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρουσιάζοντας τα βασικά οικονομικά δεδομένα, ο κ. Κυρίζογλου επισήμανε ότι ο νέος προϋπολογισμός αποτυπώνει μια σύνθετη εικόνα: αναγνωρίζει τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες των Δήμων και προβλέπει πρόσθετους πόρους για την κάλυψή τους, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει συνολικά τα διαχρονικά προβλήματα χρηματοδότησης και υποστελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, οι τακτικές μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους προβλέπεται να αυξηθούν από 2,786 δισ. ευρώ το 2026 σε 2,882 δισ. ευρώ το 2027, παρουσιάζοντας ονομαστική αύξηση 96 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμη αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) κατά 140 εκατ. ευρώ, προορίζεται κυρίως για την κάλυψη του αυξημένου μισθολογικού κόστους, των επιπτώσεων από την αύξηση του κατώτατου μισθού, της επαναφοράς του επιδόματος Χριστουγέννων και λοιπών λειτουργικών αναγκών. Όπως επισημάνθηκε, οι δαπάνες προσωπικού των ΟΤΑ προβλέπεται να αυξηθούν από 3,455 δισ. ευρώ σε 3,612 δισ. ευρώ, ενώ το δημοσιονομικό πλεόνασμα των ΟΤΑ περιορίζεται από 128 εκατ. ευρώ σε 89 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της διαβίβασης στους Δήμους των στοιχείων που προκύπτουν από τις διορθώσεις επιφανειών ακινήτων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της φορολογητέας ύλης και η είσπραξη των αντίστοιχων δημοτικών εσόδων.

Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ζητά να διασφαλιστεί η διάθεση των απολύτως αναγκαίων στοιχείων από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας προς τους Δήμους, αποκλειστικά για την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και με τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στόχος της παρέμβασης είναι η διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της δίκαιης κατανομής των σχετικών επιβαρύνσεων, με βάση την πραγματική χρήση και δραστηριότητα κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης.

Ομόφωνη αντίθεση στην προτεινόμενη ρύθμιση για τις φωτεινές διαφημιστικές επιφάνειες

Στο μεταξύ, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ εξέφρασε την αντίθεσή του στην προτεινόμενη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την υπαίθρια διαφήμιση, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 70 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η προτεινόμενη διάταξη διευρύνει τις δυνατότητες τοποθέτησης φωτεινών διαφημιστικών επιφανειών σε υφιστάμενα κτίρια, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα για τη φυσιογνωμία των πόλεων, την προστασία των κατοικιών, την ασφάλεια των πολιτών και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η προτεινόμενη ρύθμιση διαμορφώθηκε χωρίς προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρότι επηρεάζει άμεσα την οικονομική και πολεοδομική διαχείριση των Δήμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ