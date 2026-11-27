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Ενεργοποιήθηκε το 112 για την κακοκαιρία που πλήττει τη δυτική Ελλάδα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) εστάλη μήνυμα στους κατοίκους του δήμου Μεσολογγίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, αφού στην περιοχή σημειώνεται έντονη βροχόπτωση.

«Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα του 112.