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Δύσκολες στιγμές έζησε μία οικογένεια στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, που επλήγη από την σφοδρή κακοκαιρία που «σάρωσε» το βράδυ της Πέμπτης (26/11) την Ήπειρο.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, μεγάλος όγκος νερού πλημμύρισε το σπίτι της οικογένειας, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η οικοσκευή και να καταστεί αδύνατη η έξοδος των ενοίκων.

Όπως μεταδίδει το epirusgate.gr, επικαλούμενο σχετική μαρτυρία, εντός του σπιτιού βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, δύο μικρά παιδιά και μία ηλικιωμένη γυναίκα 90 ετών.

Τα μέλη της οικογένειας δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, αφού χείμαρροι νερού είχαν αποκλείσει και τις δύο εισόδους του σπιτιού.

Σημειώνεται ότι ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία της Πλαταριάς, όπου πλημμύρισαν υπόγεια και αρκετά αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, προβληματισμό προκαλεί η μαρτυρία για την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης μέσω του 112, παρά τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων.