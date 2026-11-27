Για το εάν υπάρχει το ενδεχόμενο τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε εταιρείες που αισχροκερδούν να μετακυλιστεί στους τιμές των προϊόντων ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ο κ. Μασούτης είπε κάτι άλλο: να πάψει να δημοσιεύεται το ποιος πήρε πρόστιμο. Ο νόμος λέει πως όταν το πρόστιμο είναι πάνω από 50.000 ευρώ, τότε θα πρέπει να δημοσιεύεται. Αυτό το λέει ο νόμος. Δεν μπορούμε να μην τηρούμε τον νόμο, πρώτον. Δεύτερον, τις έρευνες και τα πρόστιμα δεν τα βάζει ο υπουργός Ανάπτυξης και πλέον δεν τα βάζουν καν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης. Όλα αυτά υπάγονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς στην κ. Τσαγγάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το κάναμε και θέλω να επιμείνω σε αυτό: Θέλαμε έναν ανεξάρτητο Οργανισμό ο οποίος δεν θα ήταν διασυνδεδεμένος με τον κυβερνητικό μηχανισμό με την στενή έννοια της κυβέρνησης και άρα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Άρα υπάρχει κατά τεκμήριο, απολύτως αντικειμενική και αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία σε ότι αφορά τους ελέγχους και σε ό, τι αφορά τα πρόστιμα» απάντησε.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια που είμαι υπουργός, προτού δημιουργηθεί η Ανεξάρτητη Αρχή και τώρα που δημιουργήθηκε εάν αθροίσετε όλα τα πρόστιμα τα οποία δεν είναι μόνο στα σούπερ μάρκετ αλλά είναι και σε άλλους παράγοντες της αγοράς είναι γύρω στα 25 εκατ. με 30 εκατ. ευρώ. Έχουν όλα εισπραχθεί, γιατί πολλοί λένε πως δεν εισπράττονται.Έχουν όλα εισπραχθεί. Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ είναι γύρω στα 12 δισ. ευρώ. Βρίσκει κανείς ότι είναι δυνατόν πρόστιμα 20 εκατ. ευρώ, 25 εκατ. ευρώ σε ένα τζίρο 12 δισ. ευρώ να δημιουργεί πληθωρισμό;».

Για την κριτική για τα πρόστιμα

Επίσης σχολίασε την κριτική που έχει δεχθεί προσωπικά από τον κ. Θεοδωρόπουλο του ΣΕΒ για το κομμάτι των προστίμων και ότι δεν μπορεί να φταίει για όλα βιομήχανοι. «Έκαναν μια πολύ συγκεκριμένη κριτική, όπου κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι κάνοντας ελέγχους και επιβάλλοντας πρόστιμα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί περνάει στον κόσμο το μήνυμα ότι: είναι κακοί οι βιομήχανοι και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό είπαν. Αυτό προφανώς είναι πολύ λάθος. Καταρχήν το υπουργείο Ανάπτυξης όπως και συνολικά η κυβέρνηση, έχουμε στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την ελληνική βιομηχανία. Προσωπικά έχω βάλει τη βιομηχανία στο επίκεντρο της πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης με τον Αναπτυξιακό Νόμο, με την αναβάθμιση των βιομηχανικών πάρκων» τόνισε.

«Κάνουμε τα πάντα για να χτυπηθεί η γραφειοκρατία. Άρα ο τίτλος μας είναι: στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ελληνική βιομηχανία και μέσα σε αυτήν την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, γιατί αυτό είναι καλό για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά αυτό ουδόλως σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι εκεί έξω τους οποίους είναι υποχρεωμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι να τους τηρούμε όλοι. Συνεπώς η εικόνα της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ δεν σχετίζεται με την εφαρμογή των νόμων από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό όλοι οι πολίτες θεωρώ απαιτούν να εφαρμόζονται οι νόμοι, να υπάρχουν οι έλεγχοι και όταν υπάρχει παραβίαση του νόμου υπάρχουν τα σχετικά μέτρα και τα σχετικά πρόστιμα .Αυτή είναι η πραγματιικότητα» συμπλήρωσε.

Έρχεται νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τέλος ανακοίνωσε πως θα “τρέξει” νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Εμείς από την πλευρά μας ρίχνουμε πολύ μεγάλο βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το επόμενο διάστημα θα βγάλουμε αναπτυξιακά καθεστώτα που αφορούν στην εξωστρέφεια. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό γιατί συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των εξαγωγών είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών και τις σύγχρονες τεχνολογίες καθώς θέλουμε να περάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ευκαιρία και μια δυνατότητα για πιο αποτελεσματική και πιο παραγωγική οικονομία.

Και από την άλλη έχει προκλήσεις, κινδύνους και δυσκολίες: Είναι στο δικό μας χέρι να βοηθήσουμε τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση να προσπαθήσει να αφομοιώσει το ΑΙ και για αυτόν τον λόγο τα χρήματα αυτά… ένα αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ θα στραφεί αποκλειστικά και μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και τη εκπαίδευση του προσωπικού».