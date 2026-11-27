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Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετά τον αθλητικογράφο Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από μακρά νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό».

Ο Αντώνης Πανούτσος, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, καθώς είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (27/11).

«Αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό τον δικό μας Αντώνη»

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετούμε τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Αντώνη Πανούτσο, που έφυγε σήμερα από την ζωή έχοντας δώσει, για καιρό, γενναία μάχη.

Με λαμπρή σταδιοδρομία εξήντα περίπου ετών στην αθλητική δημοσιογραφία, σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση, ο Αντώνης Πανούτσος έγινε, σχεδόν από την αρχή, μέλος της οικογένειας του ΣΠΟΡ FM 94,6, τον οποίο αγάπησε και υπηρέτησε άοκνα. Μοναδικός και σπάνιος, με φοβερή πένα και ραδιοφωνική ατάκα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο και στην καρδιά μας», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Όλοι εμείς στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό τον δικό μας Αντώνη. Καλό σου ταξίδι φίλε», καταλήγει ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6.