Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, με πρωταγωνιστές δύο μαθητές Γυμνασίου, που πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε δημοτικό πάρκο της πόλης, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι άλλοι ανήλικοι που παρακολουθούσαν τις σκηνές, τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους, γελούσαν και φώναζαν: «έλα, έλα!». Κανείς δεν παρενέβη για να σταματήσει τον καβγά μεταξύ των δύο ανηλίκων.

Συχνά τα «ραντεβού» για ξύλο

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο Flashnews.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που εκτυλίσσεται αντίστοιχο περιστατικό στον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο. Τα… ραντεβού για ξύλο, όπως αναφέρει ο καταγγέλλων, φαίνεται πως δίνονται συχνά, με τους ανήλικους να πιάνονται στα χέρια, έχοντας και «κερκίδα».

Το συγκεκριμένο δημοτικό πάρκο, παρόλο που βρίσκεται δίπλα σε σχολείο, αποτελεί μέρος συνάντησης μαθητών από πολλά γυμνάσια του δήμου τις απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες φαίνεται πως σημειώνονται οι καβγάδες.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, μάλιστα, φαίνεται πως έχει επέμβει και η αστυνομία παλαιότερα, ωστόσο, ούτε αυτό φάνηκε αρκετό για να διακόψει την παραβατική συμπεριφορά μαθητών.

Δείτε το βίντεο: