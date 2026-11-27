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Σε δύο φάσεις θα εξελιχθεί η κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα μας το προσεχές Σαββατοκύριακο, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και χιόνια στα ορεινά.

Τα έντονα φαινόμενα θα προκληθούν λόγω ενός βαρομετρικού χαμηλού, που θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ανατολικά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει το Σάββατο 28/11 κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και την Κυριακή 29/11/2026 κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα.

Οι δύο φάσεις της κακοκαιρίας

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 28/11 (1η φάση της κακοκαιρίας) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, που βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς τα ύψη βροχής που αναμένονται θα είναι πολύ μεγάλα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, καθώς επίσης η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου 28/11, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Ομάδα Χαρτών. Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις πρωινές (05:00-08:00) (πάνω), τις μεσημεριανές (11:00-14:00) (μέση) και απογευματινές ώρες (17:00-20:00) (κάτω) του Σαββάτου 28/11/2026, καθώς επίσης οι θέσεις του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι, όπως υπολογίστηκαν από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 28/11, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Την Κυριακή 29/11 (2η φάση της κακοκαιρίας) τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, με χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά τμήματα, ενώ βαθμιαία στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) προβλέπεται επιδείνωση του καιρού από σήμερα, Παρασκευή (27/11), και από τα βορειοδυτικά της χώρας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας απόκινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.