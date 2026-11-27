Προσφυγές στη δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, βάζοντας στο κάδρο τη Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ την Πέμπτη.

«Μου έκαναν χάρη» υπονόησε η Κουφονικολάκου και ψέλλισαν με μισόλογα κάποιοι άλλοι για να βολέψει τον επικοινωνιακό συμψηφισμό, που δεν σήκωσαν λέει «κουρνιαχτό» για τις δήθεν συμβάσεις εταιρίας της οικογένειας μου που δημοσιοποιήθηκαν (αναπαράγοντας ανυπόστατα ποσά και συκοφαντικά δημοσιεύματα), την ώρα που οι ίδιες συμβάσεις υπήρχαν για λόγους τεχνικής μοναδικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού και επί κυβέρνησης Τσίπρα – και άλλων κομμάτων» αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Χριστοδουλάκης και προσθέτει: «Μη μου κάνετε χάρη, σηκώστε κουρνιαχτό, σίγουρα θα έχει και για εσάς απαντήσεις η ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτός είναι για μένα ο μόνος δρόμος για οποιασδήποτε μορφής μη πολιτική βρωμιά, και χθες και σήμερα και όποτε χρειαστεί. Και εκεί δεν έχει ούτε υποκειμενικές ερμηνείες, ούτε επικοινωνία, ούτε αντιπερισπασμούς».

Τι είπε η Κουφονικολάκου για τον Χριστοδουλάκη

Η κ. Κουφονικολάκου μιλώντας την Πέμπτη στη Ναυτεμπορική, αναφέρθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «η διαφορά μας με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε δεκανίκι της Δεξιάς…». «Εμείς δεν σηκώσαμε κουρνιαχτό όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις εννέα εκατομμυρίων στην επιχείρηση της οικογένειας του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Δεν σηκώσαμε κουρνιαχτό όταν ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη ξέχασε να βάλει ένα εκατομμύριο στη δήλωση πόθεν έσχες στις καταθέσεις του εξωτερικού. Δεν σηκώσαμε κουρνιαχτό για τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη σε δημόσια ταμεία. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά, γιατί δεν σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία» είπε.

Στο πλαίσιο αυτό η κυρία Κουφονικολάκου αναρωτήθηκε τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα σε απόλυτη αρμονία με τη ΝΔ, τονίζοντας ότι «εάν αυτή η στάση του ΠΑΣΟΚ, η οποία μονίμως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να κάνει μονομέτωπες επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα κρύβει την πρόθεσή του για την επόμενη μέρα, πρέπει να το ξέρουμε από τώρα. Οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες γνωρίζοντας».