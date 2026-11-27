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Συντονισμένη νυχτερινή επιχείρηση της Ουκρανίας με drones έπληξε στόχους σε πολλαπλές περιοχές της Ρωσίας από το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου έως τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, προκαλώντας αναφορές για πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ζημιές σε πολυκατοικία στην Αγία Πετρούπολη και τραυματισμούς στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Εκρήξεις στην Τούλα

Drones έπληξαν στόχους στην περιφέρεια της Τούλας και στην Αγία Πετρούπολη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν εκρήξεις κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Εφρέμοφ και ζημιές σε κτίριο κατοικιών στη ρωσική πόλη.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Τούλα, Ντμίτρι Μιλάγιεφ, δήλωσε ότι τέσσερα ουκρανικά drone καταστράφηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα πάνω από την περιφέρεια.

«Δεν υπάρχουν θύματα. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε υποδομές», έγραψε στο Telegram.



Ωστόσο, κάτοικοι του Εφρέμοφ δήλωσαν στο ανεξάρτητο μέσο Astra ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στον θερμοηλεκτρικό σταθμό της πόλης, μετά τις οποίες διακόπηκε η θέρμανση. Με βάση υλικό που παραχώρησαν αυτόπτες μάρτυρες, το Astra ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα drone ενδέχεται να έπληξε την εγκατάσταση.



Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση το Εφρέμοφ καθώς και τοπικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Εργοστασίου Συνθετικού Καουτσούκ του Εφρέμοφ.

Το εργοστάσιο αυτό βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο της νυχτερινής επίθεσης. Το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Exilenova+ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει πλήγμα στην εγκατάσταση, το οποίο ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά.



Σύμφωνα με την Kyiv Indepedent, η εγκατάσταση είχε στοχοποιηθεί προηγουμένως από drones στις 25 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και στις 24 Δεκεμβρίου του 2025.

Κάτοικοι δήλωσαν στο Astra ότι επιθέσεις στην εγκατάσταση σημειώνονται συχνότερα απ’ ό,τι δείχνουν οι επίσημες αναφορές.

Μαζική επίθεση

Παράλληλα, ουκρανικά drones εξαπέλυσαν επίθεση μεγάλης κλίμακας στην περιφέρεια του Λένινγκραντ στη Ρωσία.

Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε ότι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας και κινητές ομάδες πυρός κατέρριψαν 45 drones.

Η γέφυρα Λάντογκα έκλεισε εν μέσω των προσπαθειών αναχαίτισης των drone, αλλά δεν υπέστη ζημιές, ανέφερε ο Ντροζντένκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.



Κάτοικοι ανέφεραν εκρήξεις στο Βσεβολόζσκ, ενώ κάτοικοι στο Κούντροβο δήλωσαν ότι αντιλήφθηκαν έντονη οσμή πυρίτιδας. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης σε αρκετές συνοικίες της Αγίας Πετρούπολης.



Το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Supernova+ δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει ζημιές σε κτίριο κατοικιών. Το μέσο Bumaga ταυτοποίησε το σημείο ως το οικιστικό συγκρότημα Shuvalovsky στη συνοικία Primorsky της Αγίας Πετρούπολης.



Αναλυτής ανοικτών πηγών (OSINT) του Astra που εξέτασε υλικό από το σημείο ανέφερε ότι υπέστησαν ζημιές μπαλκόνια και παράθυρα σε ένα από τα κτίρια του συγκροτήματος. Σύμφωνα με αναφορές, μια γυναίκα τραυματίστηκε.

Τραυματίες στο Νοβοροσίσκ και 318 καταρρίψεις

Παράλληλα, επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς επλήγησαν τρεις κατοικίες και μια εγκατάσταση καυστήρα, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρέι Κραβτσένκο.

Το Νοβοροσίσκ είναι κόμβος εξαγωγών πετρελαίου και δημητριακών και μεγάλη βάση του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 318 ουκρανικά drone κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τις περιφέρειες Μπριάνσκ, Μπέλγκοροντ, Καλούγκα, Κουρσκ, Λένινγκραντ, Νόβγκοροντ, Οριόλ, Ροστόφ, Σμολένσκ και Τούλα, καθώς και πάνω από την κατεχόμενη Κριμαία.