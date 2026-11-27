Πρωτιά με διπλάσιο ποσοστό έναντι του δεύτερου κόμματος καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του «TyposThes». Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στην Α΄ Θεσσαλονίκης προηγείται κατά 14,1 ποσοστιαίες μονάδες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στη Β΄ Θεσσαλονίκης η ψαλίδα ανοίγει ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τις 19,1 μονάδες, με το κυβερνών κόμμα να ξεπερνά το φράγμα του 30%. Την ίδια ώρα, σκληρή αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση δίνουν ΕΛ.ΑΣ. και ΠΑΣΟΚ και στις δύο εκλογικές περιφέρειες.

Παρά την κυριαρχία της ΝΔ, η σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το «TyposThes» τον Οκτώβριο του 2026 δείχνει υποχώρηση των ποσοστών τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για την ΕΛ.ΑΣ., την ώρα που το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κερδίζει έδαφος και στις δύο περιφέρειες.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, δέκα κόμματα ξεπερνούν το όριο του 3% στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ στη Β΄ το αντίστοιχο όριο υπερβαίνουν οκτώ κόμματα.

Προβάδισμα 14,1 μονάδων για τη ΝΔ στην Α΄ Θεσσαλονίκης

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για την Α΄ Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 28,1%, διατηρώντας προβάδισμα 14,1 μονάδων έναντι της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκεται στο 14,0%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 11,2%, η Ελληνική Λύση με 8,0% και το ΚΚΕ με 6,5%. Πάνω από το όριο του 3% κινούνται επίσης η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (5,5%), η Φωνή Λογικής (5,2%), η Πλεύση Ελευθερίας (5,0%), το ΜέΡΑ25 (3,8%) και η Συμμαχία Ελλήνων (3,5%), ενώ χαμηλότερα καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ με 1,4% έκαστος, καθώς και οι Δημοκράτες με 1,1%, με το «Άλλο» να ανέρχεται στο 5,3%.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου («Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;») στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6%, αφήνοντας 13,0 μονάδες πίσω της την ΕΛ.ΑΣ. (12,6%). Τρίτο κατατάσσεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 10,0% και έπονται η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,0%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,0%, η Φωνή Λογικής με 4,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,0%, το ΜέΡΑ25 με 3,5% και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2%. Τον πίνακα συμπληρώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ με 1,3% το καθένα, οι Δημοκράτες με 1,0% και το «Άλλο» με 4,5%, ενώ αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που φτάνει το 9,9%.

Διαφορά 19,1 ποσοστιαίων μονάδων στη Β΄Θεσσαλονίκης

Στη Β΄ Θεσσαλονίκης, βάσει της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με 30,1%, αφήνοντας πίσω της κατά 19,1 ποσοστιαίες μονάδες την ΕΛ.ΑΣ. που συγκεντρώνει 11,0%. Σε απόσταση αναπνοής από τη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 10,8%, ενώ έπονται η Ελληνική Λύση με 9,0%, η Φωνή Λογικής με 6,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,5% και το ΚΚΕ με 5,2%. Πάνω από το όριο του 3% βρίσκεται η Συμμαχία Ελλήνων με 3,8%, ενώ χαμηλότερα καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,0% και οι Δημοκράτες με 1,8%, με το «Άλλο» να ανέρχεται στο 9,2%.

Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου («Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;») στη Β΄ Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25,9%, έχοντας διαφορά 15,8 μονάδων από την ΕΛ.ΑΣ. (10,1%). Οριακά πίσω της, στην τρίτη θέση, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 10,0% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9%, η Φωνή Λογικής με 6,0%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8% και το ΚΚΕ με 3,9%. Πιο κάτω κινούνται η Συμμαχία Ελλήνων (2,5%), το ΜέΡΑ25 και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,0% έκαστος, η Πλεύση Ελευθερίας (1,7%) και οι Δημοκράτες (1,5%), ενώ το «Άλλο» συγκεντρώνει 5,1%. Αξίζει να σημειωθεί πως η δεξαμενή των αναποφάσιστων στη Β΄ περιφέρεια φτάνει το 15,6%, ποσοστό αισθητά υψηλότερο σε σχέση με την Α΄ Θεσσαλονίκης.

Έπεσαν τα ποσοστά ΝΔ και ΕΛΑΣ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο

Από τη σύγκριση των νέων ευρημάτων της εκτίμησης ψήφου της Interview για το «TyposThes» (20 Νοεμβρίου 2026) με τη μέτρηση του Οκτωβρίου 2026, προκύπτουν αξιοσημείωτες μετατοπίσεις δυνάμεων και στις δύο εκλογικές περιφέρειες. Ειδικότερα, παρότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην κορυφή, εμφανίζει απώλειες 2,2 ποσοστιαίων μονάδων στην Α΄ Θεσσαλονίκης (υποχωρώντας στο 28,1%) και 1,0 μονάδας στη Β΄ Θεσσαλονίκης (όπου διαμορφώνεται στο 30,1%).

Παρόμοια πτωτική τάση καταγράφει και η ΕΛ.ΑΣ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), η οποία χάνει 1,5 μονάδα στην Α΄ περιφέρεια (14,0%) και 1,2 στη Β΄ (11,0%), καταφέρνοντας πάντως να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Αντίθετα, δυναμική αναπτύσσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το οποίο ενισχύεται κατά 1,8 μονάδες στην Α΄ Θεσσαλονίκης (φτάνοντας το 11,2%) και κατά 0,4 στη Β΄ Θεσσαλονίκης (10,8%), όπου πλέον βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη δεύτερη θέση.