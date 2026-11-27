Υπό άκρα μυστικότητα και μακριά από τα τηλεοπτικά συνεργεία, έπειτα από ειδική επιχείρηση που οργανώθηκε, έφτασε στο Εφετείο ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, προκειμένου να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί αναφορικά με το σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών που σχετίζεται με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Πώς απέφυγε τους δημοσιογράφους

Ο πρώην υπουργός μπήκε στο δικαστικό μέγαρο από πίσω είσοδο και κατευθύνθηκε στον 5ο όροφο, στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τον διάδρομο, μην επιτρέποντας την πρόσβαση σε όσους βρίσκονταν στο κτίριο.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα dikastiko, η παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο κράτησε γύρω στα 30 λεπτά. Για την έξοδό του επιλέχθηκε εναλλακτική διαδρομή, ενώ είχαν σταθμεύσει οχήματα που τον περίμεναν σε δύο διαφορετικά σημεία του Εφετείου, προκειμένου να αποχωρήσει αποφεύγοντας τις τηλεοπτικές κάμερες.

Οι κατηγορίες για τον Κώστα Καραμανλή

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος κατείχε το χαρτοφυλάκιο των Υποδομών και Μεταφορών όταν σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, είναι αντιμέτωπος με την πλημμεληματική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης βρίσκονται ενέργειες και παραλείψεις που σχετίζονται με την εποπτεία του ΟΣΕ και της Hellenic Train.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το κατηγορητήριο προσδιορίζει χρονικά τις αποδιδόμενες πράξεις από τις 9 Ιουλίου 2019 μέχρι και την 1η Μαρτίου 2023, διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τα υπουργικά του καθήκοντα.