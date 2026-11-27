Ο στρατάρχης της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα στις 25 Νοεμβρίου 2026 και συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ημέρες πριν από τη μετάβαση του τελευταίου στην Τρίπολη. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα τουρκικής ιστοσελίδας, τη σπίθα της προσέγγισης άναψε επείγουσα ιατρική συνδρομή των τουρκικών δυνάμεων όταν απειλήθηκε η ζωή του Λίβυου Στρατάρχη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όσοι παρακολουθούν το γεωπολιτικό παζλ της Μεσογείου γνωρίζουν καλά ότι τίποτα στο παρασκήνιο της Άγκυρας δεν μένει στην τύχη. Το ρεπορτάζ του SavunmaSanayiST φωτίζει μια πτυχή που μέχρι σήμερα έμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και εξηγεί γιατί ο άλλοτε αμείλικτος αντίπαλος της Τουρκίας βρέθηκε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όταν η υγεία του Χαλίφα Χαφτάρ έφτασε σε οριακό σημείο, κινητοποιήθηκαν άμεσα δίαυλοι ενημέρωσης προς τις τουρκικές Αρχές. Μέσα σε συνθήκες όπου κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε, μονάδα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή παρείχε επείγουσα ιατρική βοήθεια που έθεσε την κατάστασή του υπό έλεγχο.

Εκείνη τη στιγμή στήθηκε η γέφυρα ανάμεσα στην Άγκυρα και την ανατολική Λιβύη, μια γέφυρα που στη συνέχεια άνοιξε τον δρόμο και για επαφές ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση της χώρας. Στη στρατιωτική και διπλωματική σκακιέρα, οι χειρονομίες επιβίωσης σπάνια ξεχνιούνται και ακόμη σπανιότερα μένουν χωρίς αντάλλαγμα. Η παρουσία του Χαφτάρ στην Άγκυρα μαζί με τους γιους του, σε μια συγκυρία όπου ο Ερντογάν ετοιμάζεται για τη Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας Αφρικής στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2026, δείχνει ότι ο σκληρός πραγματισμός της Άγκυρας κατάφερε να μετατρέψει παλιούς εχθρούς σε συνομιλητές.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/zY80DaqfXr — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) November 25, 2026

Η ενοποίηση των δύο πλευρών

Η Άγκυρα αντιλαμβάνεται ότι μια βαθιά διχασμένη Λιβύη δημιουργεί διαρκείς τριβές, ενώ μια ενοποιημένη κρατική αρχή υπό τουρκική επιρροή θωρακίζει μακροπρόθεσμα τα συμφέροντά της. Τους τελευταίους μήνες η Τουρκία κινείται ταυτόχρονα σε δύο ταμπλό, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την Τρίπολη και τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, ενώ παράλληλα χτίζει κανάλια εμπιστοσύνης με τη Βεγγάζη και τον στρατιωτικό μηχανισμό του Χαφτάρ.

Στο πλαίσιο των διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για πολιτική συνεννόηση και οδικό χάρτη ενοποίησης των θεσμών, η Τουρκία σπεύδει να εμφανιστεί ως εγγυητής της σταθερότητας και της συνεννόησης ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Προωθώντας κοινές επιτροπές θεσμικής ενοποίησης και πολιτικό διάλογο μεταξύ των αντίπαλων κέντρων εξουσίας, η Άγκυρα επιδιώκει να βρεθεί στο κέντρο κάθε μελλοντικής κυβερνητικής αρχιτεκτονικής στη Λιβύη. Όποια πλευρά κι αν αποκτήσει το πάνω χέρι σε μια ενιαία Λιβύη, η Τουρκία θέλει να έχει ήδη εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μπορεί να κυβερνήσει χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Πώς η Άγκυρα δένει ολόκληρη τη Λιβύη

Η στρατηγική της Άγκυρας στη Λιβύη δεν στηρίζεται μόνο στη διπλωματία, αλλά συνδυάζει άμυνα, ασφάλεια, κατασκευές και δίκτυα επιρροής σε ολόκληρη την επικράτεια. Στο στρατιωτικό επίπεδο, η Τουρκία έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες με τις δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης για στρατιωτικές υποδομές και εκπαίδευση, επεκτείνοντας πέρα από τη δυτική Λιβύη το αποτύπωμα της παρουσίας και της τεχνογνωσίας της. Όταν εκπαιδεύεις δυνάμεις, στηρίζεις υποδομές και κρατάς ανοιχτούς διαύλους με την ηγεσία και τον στενό της κύκλο, αποκτάς μοχλούς πίεσης που δεν σβήνουν εύκολα.

Παράλληλα, στο οικονομικό πεδίο, τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες επενδύουν στην ανατολική Λιβύη και ενισχύουν την παρουσία τους στη χώρα, δίνοντας στην Άγκυρα απτά ερείσματα στην ανοικοδόμηση και τις υποδομές. Το αποκορύφωμα αυτής της στροφής καταγράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026, όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων στην ανατολική Λιβύη ενέκρινε ομόφωνα το τουρκολιβυκό μνημόνιο θαλάσσιων ζωνών του 2019 και ήρε τις προηγούμενες αποφάσεις που το απέρριπταν και διέκοπταν τις σχέσεις με την Άγκυρα. Έτσι, το μνημόνιο που είχε υπογραφεί με την Τρίπολη απέκτησε για πρώτη φορά στήριξη και από τις δύο πλευρές της Λιβύης, προσδίδοντας στην Άγκυρα ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για το σύνολο της χώρας.

Η πολιτική ενοποίηση της Λιβύης κινείται σήμερα ανάμεσα στον θεσμικό οδικό χάρτη του ΟΗΕ (όπως η συμφωνία του Αυγούστου με ορίζοντα εκλογών εντός 24 μηνών και οι συστάσεις του Δομημένου Διαλόγου της UNSMIL), στον αμερικανοτουρκικό διπλωματικό συντονισμό και στη σκληρή πραγματικότητα των ενόπλων κέντρων εξουσίας. Η Τουρκία επιδιώκει να λειτουργήσει ως κεντρικός μεσολαβητής και εγγυητής, ώστε καμία μελλοντική κυβέρνηση στη Λιβύη να μην μπορεί να σταθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Κύρια σενάρια πολιτικής ενοποίησης

Το πρώτο σενάριο αφορά σε μια ελεγχόμενη θεσμική μετάβαση που οδηγεί σε εθνικές εκλογές. Βασίζεται στην εφαρμογή του οδικού χάρτη προς μια ενιαία εκτελεστική αρχή εντός 24 μηνών, στηριζόμενη στη συμφωνία της 30ής Αυγούστου, στις συστάσεις της UNSMIL και στη συνεργασία κοινών επιτροπών ανάμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ανατολή και το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους στην Τρίπολη. Για να ευδοκιμήσει, απαιτούνται αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας και κοινά αποδεκτοί εκλογικοί κανόνες.

Το δεύτερο σενάριο είναι μια συμφωνία κατανομής εξουσίας μεταξύ των ελίτ, ένας ουσιαστικός «συμβιβασμός κορυφής». Σε αυτή την περίπτωση, οι ισχυροί πόλοι της Τρίπολης (γύρω από τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα) και της Βεγγάζης (γύρω από τον Χαλίφα και τον Σαντάμ Χαφτάρ) προχωρούν σε διευθέτηση αξιωμάτων, πετρελαϊκών εσόδων και συμβάσεων ανοικοδόμησης, συνοδευόμενη από σταδιακή ενοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Ο βασικός κίνδυνος αυτού του μοντέλου είναι να αναπαραχθεί ο υπάρχων κατακερματισμός υπό νέο θεσμικό μανδύα, αντί να οικοδομηθεί ένα πραγματικό κράτος δικαίου.

Το τρίτο σενάριο συνίσταται στην παράταση της «εύθραυστης διχοτόμησης» και σε νέο αδιέξοδο στη μετάβαση. Εάν οι ένοπλες φατρίες αρνηθούν να παραδώσουν την αυτονομία και τους πόρους τους ή αν αναζωπυρωθούν οι συγκρούσεις γύρω από ενεργειακές υποδομές και εξωτερικές παρεμβάσεις, η πολιτική ενοποίηση θα παραμείνει στα χαρτιά και η χώρα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί de facto χωρισμένη σε ζώνες επιρροής.

Ο ρόλος της Τουρκίας σε κάθε σενάριο

Η Άγκυρα αξιοποιεί πολυεπίπεδα εργαλεία: τη στρατιωτική της παρουσία στη δυτική Λιβύη, τις νεότερες συμφωνίες στρατιωτικής εκπαίδευσης και υποδομών με την ανατολή, την έντονη κατασκευαστική της δραστηριότητα, καθώς και την υιοθέτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από την ανατολική Βουλή τον Οκτώβριο.

Σε περίπτωση θεσμικής μετάβασης, η Τουρκία επιδιώκει να εμφανιστεί ως περιφερειακός σταθεροποιητής που συνομιλεί ισότιμα τόσο με την Τρίπολη όσο και με τη Βεγγάζη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει ότι οι μελλοντικοί ενιαίοι θεσμοί και η κοινή στρατιωτική δομή της χώρας θα διατηρήσουν στενή αμυντική και διπλωματική πρόσδεση στην Άγκυρα.

Εάν επικρατήσει το σενάριο της συμφωνίας κατανομής εξουσίας, η Άγκυρα λειτουργεί ως κεντρικός ρυθμιστής και μοχλός πίεσης. Μειώνοντας την αποκλειστικότητα της Τρίπολης ως μοναδικού εταίρου της και καλλιεργώντας απευθείας διαύλους με την ηγεσία της ανατολής και τον Σαντάμ Χαφτάρ, συνδέει τις εγγυήσεις ασφαλείας με μεγάλα ενεργειακά και κατασκευαστικά ανταλλάγματα.

Τέλος, ακόμη και σε μια παρατεταμένη διχοτόμηση, η Τουρκία διατηρεί κρίσιμα ερείσματα και στους δύο πόλους εξουσίας. Αυτό της επιτρέπει να προστατεύει απρόσκοπτα τα θαλάσσια, στρατηγικά και οικονομικά της συμφέροντα σε ολόκληρη τη λιβυκή επικράτεια, ανεξάρτητα από το ποιος ελέγχει τυπικά την κεντρική διοίκηση.

Ο αντίκτυπος στην Ελλάδα

Η σύγκλιση της Άγκυρας με τη Βεγγάζη και η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την ανατολική Λιβύη αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού νοτίως της Κρήτης. Για χρόνια, η Αθήνα πόνταρε στη ρήξη ανάμεσα στην Άγκυρα και την ανατολική Λιβύη, καθώς η Βεγγάζη είχε απορρίψει το μνημόνιο του 2019 και διατηρούσε δίαυλους με άλλους περιφερειακούς παίκτες. Η ανατροπή αυτής της ισορροπίας δείχνει ότι η Άγκυρα επιχειρεί να κλείσει το μέτωπο της αντιπαράθεσης με τον Χαφτάρ και να παγιώσει τη θέση της σε ολόκληρη τη λιβυκή ακτογραμμή.

Η διπλωματία είναι μία κινούμενη άμμος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι αυτό που βλέπει η οικογένεια Χαφτάρ ως το συμφέρον της θα συνεχίσει να υφίσταται και στο άμεσο μέλλον. Όπως επισημαίνουν διπλωματικοί αναλυτές στο enikos.gr, η Αθήνα οφείλει να κρατήσει ψυχραιμία, να αποφύγει τον εφησυχασμό και να κινηθεί μεθοδικά σε τρεις άξονες:

Πρώτον, να ενισχύσει τη διπλωματική της παρουσία και τα ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας τόσο με την Τρίπολη όσο και με τη Βεγγάζη, ώστε να μη μείνει εκτός των εξελίξεων της ενδοχώρας και των περιφερειακών ανακατατάξεων. Δεύτερον, να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και να συντονιστεί στενά με εταίρους και γειτονικά κράτη της Ανατολικής Μεσογείου που επηρεάζονται από μονομερείς αξιώσεις, βάζοντας και την ΕΕ στο παιχνίδι – υπό την απειλή του παγώματος των κοινοτικών κονδυλίων βοήθειας προς την χώρα. Τρίτον, να διατηρήσει αδιάλειπτη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτρεπτική ισχύ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, γνωρίζοντας ότι κάθε αναβάθμιση της τουρκικής επιρροής στη Βόρεια Αφρική ενισχύει τη διαπραγματευτική θωράκιση της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα.