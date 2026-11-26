Σαφές μήνυμα στις χώρες της ΕΕ που ζητούν περαιτέρω περιορισμό των ευρωπαϊκών δαπανών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας», τονίζει ο πρωθυπουργός στο Χ.
Δείτε την ανάρτηση Μητσοτάκη:
If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026