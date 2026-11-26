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Σαφές μήνυμα στις χώρες της ΕΕ που ζητούν περαιτέρω περιορισμό των ευρωπαϊκών δαπανών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας», τονίζει ο πρωθυπουργός στο Χ.

Δείτε την ανάρτηση Μητσοτάκη: