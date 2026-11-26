Την εμπλοκή του γιου της στη δολοφονία του 24χρονου από τη Βουλγαρία στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας αρνείται η αδελφή του 50χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο 23χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ νέες μαρτυρίες αναφέρονται στη σχέση του θύματος με τον εργοδότη του και στο πιθανό κίνητρο της ανθρωποκτονίας.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης και τη σύλληψη του 50χρονου, την Πέμπτη (26/11), δυνάμει εντάλματος σύλληψης. Σε βάρος του κτηνοτρόφου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 50χρονος, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 24χρονο στο ποιμνιοστάσιό του, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές, και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό με το όχημα του θύματος σε αγροτική έκταση, όπου την έθαψε.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας, καθώς και τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του ανιψιού του κτηνοτρόφου στην υπόθεση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός βοήθησε τον θείο του στη μεταφορά της σορού, ενώ στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. γίνεται λόγος για 22χρονο, ο οποίος περιλαμβάνεται στη σχηματισθείσα δικογραφία και εξετάζεται για την παραλαβή του 50χρονου από το σημείο όπου είχε σταθμεύσει το όχημα του θύματος.

«Το παιδί μου δεν είναι μπλεγμένο πουθενά»

Η αδελφή του 50χρονου κτηνοτρόφου και μητέρα του νεαρού που εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της δεν έχει καμία συμμετοχή στη δολοφονία και ότι βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει στο όνομά του.

«Ως προς τον χαρακτήρα του (σ.σ. ο 50χρονος), ήταν λίγο νευρικός, λίγο διαφορετικός. Το παιδί μου είναι καθαρό. Μπλεγμένο δεν είναι πουθενά. Δεν ξέρω. Ο αδελφός μου όλα, ο αδελφός μου τα έχει κάνει όλα. Είναι στην Ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Απλώς είχε νοικιάσει ένα αμάξι στο όνομά του και, χωρίς να θέλει, βρέθηκε μπερδεμένος. Το παιδί μου είναι καθαρό. Έχει φύγει ήδη από την Ασφάλεια. Έχει φύγει με εντολή εισαγγελέα, ότι είναι αθώος. Δεν υπάρχει θέμα να εμπλέκεται πουθενά. Τον είδα πέντε λεπτά μέσα στην Ασφάλεια εγώ σήμερα, οπότε τώρα περιμένω να πάω να τον πάρω και να ησυχάσω κι εγώ», ανέφερε.

Η γυναίκα υποστήριξε, επίσης, ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ εξέφρασε φόβους για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς της.

«Ήταν μαζί μας το παιδί, δεν είχε φύγει από το σπίτι καν. Το παιδί ήταν μαζί μας. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ ήταν μαζί μας το παιδί. Πήγε, πήρε το αυτοκίνητο αυτό και ήμασταν μαζί. Δεν απομακρύνθηκε από εδώ. Είμαι σε πανικό και ακόμα θολωμένη. Θέλω να δω το παιδί μου. Το παιδί μου να είναι καλά, η οικογένειά μου, γιατί φοβάμαι να μην έρθει κάποιος από εκεί σβουριχτά και πατήσει καμία σφαίρα, τίποτα στο σπίτι, και δεν ξέρω τι γίνεται», πρόσθεσε.

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Μαρτυρία για τη σχέση του 50χρονου με τον 24χρονο

Την ώρα που οι αρχές διερευνούν το κίνητρο της δολοφονίας, πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή «Live News» υποστήριξε ότι ο κτηνοτρόφος και ο 24χρονος διέπρατταν από κοινού κλοπές χαλκού, ενώ διατύπωσε ισχυρισμούς για τη μεταξύ τους προσωπική σχέση.

«Μου χρωστούσε χρήματα ο κτηνοτρόφος χρόνια τώρα. Μου έλεγε “αύριο θα σου τα δώσω”, αλλά τίποτα. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν είχε καλό χαρακτήρα. Είχε ένα περίεργο βλέμμα. Μαζί κάνανε δουλειές με τον Βούλγαρο και είχαν και σχέση. Κλέβανε μαζί όλο το χωριό. Κλέβανε από τα οχυρά τα καλώδια χαλκού και μετά τα πουλούσαν. Όλο το χωριό το έβλεπε. Πήγαν και πήραν από ένα κανόνι ολόκληρο μπρούτζινο θόλο. Τον ξηλώσανε για να πάνε να τον πουλήσουν, ένα βράδυ. Τους πήραν χαμπάρι και τον άφησαν εκεί, στη μέση, και έφυγαν. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε», ανέφερε.

Το ίδιο πρόσωπο αμφισβήτησε το ενδεχόμενο οι οικονομικές διαφορές να αποτέλεσαν το κίνητρο της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπήρχαν άλλοι λόγοι.

«Ακούγεται ότι ο Βούλγαρος βρήκε άλλη γυναίκα και ο κτηνοτρόφος ζήλεψε, θόλωσε και τον σκότωσε. Δεν υπάρχουν 10.000 ευρώ που λένε ότι χρωστούσε ο ένας στον άλλον. Αυτοί ήταν και οι δύο μπατίρηδες. Ήταν έγκλημα πάθους», υποστήριξε.

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Εξιχνιάστηκε, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου Δράμας και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, υπόθεση ανθρωποκτονίας 24χρονου αλλοδαπού, η οποία έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 21-11-2026 σε αγροτική περιοχή της Δράμας.

Για την υπόθεση, συνελήφθη σήμερα (26-11-2026), δυνάμει σχετικού Εντάλματος Σύλληψης, ένας 50χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 23-11-2026 οικείοι του 24χρονου ενημέρωσαν το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου ότι βρήκαν σταθμευμένο στο κάτω Νευροκόπι Δράμας το όχημα, με το οποίο φέρεται να μετέβη στην ευρύτερη περιοχή, βραδινές ώρες της 21-11-2026, ο 24χρονος, για τον οποίο όπως ανέφεραν είχε δηλωθεί εξαφάνιση στις Βουλγαρικές Αρχές.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας των αστυνομικών, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων, προέκυψε ως φερόμενος δράστης της εν λόγω εγκληματικής ενέργειας 50χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του.

Συγκεκριμένα, ο 50χρονος φέρεται, βραδινές ώρες της 21-11-2026, ενώ βρισκόταν στο ποιμνιοστάσιό του σε οικισμό της Δράμας μαζί με τον 24χρονο, να τον τραυμάτισε θανάσιμα με κυνηγετικό όπλο ένεκα προσωπικών διαφορών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το όχημα του θύματος, το μετέφερε σε αγροτική περιοχή, όπου εντοπίσθηκε θαμμένο.

Ακολούθως, ο 50χρονος, στάθμευσε το όχημα στο Κάτω Νευροκόπι, απ’ όπου φέρεται ότι τον παρέλαβε 22χρονος ημεδαπός ο οποίος περιλαμβάνεται στη σχηματισθείσα δικογραφία και τον μετέφερε στην οικία του.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών και καθ΄ υπόδειξη του 50χρονου συλληφθέντα, εντοπίστηκε η σορός του 24χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Κάτω Νευροκοπίου, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας.

Σημειώνεται ότι, σε έρευνα που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 24-11-2026 στην οικία του 50χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε παράνομα και μια άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του, το οποίο αναζητούνταν ως μέσο τέλεσης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης και το οποίο ανευρέθη σήμερα 26-11-2026 καθ΄ υπόδειξη του συλληφθέντα και κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.»