Πρωταθλήτρια στη διαφθορά και στη συγκάλυψη, χαρακτηρίζει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», υποστηρίζοντας ότι είναι υπόλογη και εκτεθειμένη.

Σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αναδείξει το θέμα με ερώτηση ήδη από το 2025 και ότι ο πρόεδρος του το είχε θέσει επανειλημμένα στη Βουλή απευθείας στον πρωθυπουργό, ενώ όταν ο κ. Ανδρουλάκης είχε ανεβάσει σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης «προπαγάνδιζε ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει» και του ζητούσε να το κατεβάσει. «Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα θα γυρίσει σελίδα με το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Σήμερα το θέμα με τα ‘Σπιτάκια Ανακύκλωσης’, που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή τη δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων.

Ήταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ που είχε αναδείξει το σκάνδαλο με Ερώτηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 και ήταν ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης που αλλεπάλληλες φορές ρώτησε απευθείας τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια. Τα ‘Σπιτάκια Ανακύκλωσης’ κόστισαν σαν… βίλες. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το πόρισμα της, αγοράστηκαν έναντι περίπου 300.000 ευρώ το ένα, ενώ αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά κόστιζαν περίπου 66.000 ευρώ.

Σε συνέχεια του πορίσματος της ΕΔΕΛ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση εφάρμοζε τον ‘κανόνα της σιωπής’ και σε αυτή την υπόθεση όπου είναι υπόλογη και εκτεθειμένη. Έκανε επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Μάλιστα το καλοκαίρι έβγαλε το ακροδεξιό της εξαπτέρυγο, Άδωνι Γεωργιάδη να προπαγανδίζει ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και να φτάνει στο σημείο να ζητεί μάλιστα από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης.

Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη. Η χώρα θα γυρίσει σελίδα με το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».