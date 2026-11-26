«Στα σκαλιά της Βουλής, για κάθε γυναίκα που δεν θα ξανακάνει ένα βήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μάχεται ώστε η Πολιτεία επιτέλους να κάνει την υποχρέωση της απέναντι στα θύματα της έμφυλης βίας. Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία, χθες».

Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου κατά τη συμβολική δράση που πραγματοποίησε το κόμμα για τη χθεσινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Συγκεκριμένα γυναίκες βουλευτές και μέλη της ΠΓ, της ΚΕ και της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άφησαν ζευγάρια από κόκκινες γόβες στα σκαλοπάτια του περιστυλίου της Βουλής.