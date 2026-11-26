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Ένα βίντεο που προκαλεί οργή δημοσιεύτηκε στα social media. Πρωταγωνιστής ένας 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε μια ηλικιωμένη γυναίκα προσποιούμενος ότι τη γνώριζε, προκειμένου να την κλέψει. Το περιστατικό συνέβη στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, ο 17χρονος πλησίασε τη γυναίκα και ξεκίνησε να της μιλάει σε φιλικό τόνο, αποκαλώντας την «γιαγιούλα» και ρωτώντας την αν είναι καλά.

Όταν εκείνη δεν τον αναγνώρισε, εκείνος συνέχισε την προσπάθειά του, λέγοντάς της ότι είναι «της Πηνελόπης ο εγγονός». «Με θυμάσαι; Έχεις να μου δώσεις κάτι;», πρόσθεσε ο ανήλικος.

Η γιαγιά απάντησε «πού να το βρω; ούτε λεπτό». Τότε, ο 17χρονος έβαλε το χέρι του στην αριστερή τσέπη του μπουφάν της. Αμέσως μετά, έψαξε και τη δεξιά τσέπη. Πριν απομακρυνθεί, της είπε «χάρηκα θεία, ωραίο μπουφάν είναι, ευχαριστώ».

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 17χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι γνωστός για παρόμοια αδικήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες εντοπίστηκαν το ακριβές σημείο και ο χρόνος τέλεσης της πράξης, ενώ εντοπίστηκε και η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έδωσε κατάθεση.