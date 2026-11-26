Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την ανάγκη να επικρατήσει πνεύμα συμβιβασμού και εποικοδομητικό κλίμα στις συνομιλίες υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά την άφιξή του στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

Παράλληλα, επανέλαβε τη βούληση να υπάρξει κατάληξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την εκπνοή του έτους.

Οι τρεις άξονες της διαπραγμάτευσης

Ο Αντόνιο Κόστα επισήμανε ότι στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να φέρει τους Ευρωπαίους ηγέτες πιο κοντά σε συμφωνία επί τριών βασικών σημείων:

στο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, στην κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των διαφορετικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και αποτελεσματικού συνόλου νέων ιδίων πόρων, ώστε οι εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών να διατηρηθούν σε εύλογα επίπεδα.

Οι προτεραιότητες

«Χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις βασικές χρηματοδοτικές μας προτεραιότητες. Πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες μας, τους πολίτες και τις περιφέρειές μας, να επενδύσουμε περισσότερο στην ασφάλεια και την άμυνα, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος της ενέργειας και της στέγασης.

Έκκληση για συμβιβασμό και ομοφωνία

«Τώρα είναι η ώρα όλοι οι ηγέτες να προσέλθουν σε αυτή τη συζήτηση με ανοιχτό πνεύμα, εποικοδομητική προσέγγιση και διάθεση συμβιβασμού», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρειάζεται την «ομοφωνία» μεταξύ των «27» και κατέληξε λέγοντας: «Για να επιτευχθεί ομοφωνία, όλοι οι ηγέτες πρέπει να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να λάβουν υπόψη τις θέσεις των υπολοίπων, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ