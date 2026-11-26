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Σκληρή διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στήριξη προς το Κίεβο προμηνύεται στις Βρυξέλλες, καθώς ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έθεσε από νωρίς σαφείς όρους απέναντι στις ισχύουσες προτάσεις.

Προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, όπου αναμένεται ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συγκρουσθούν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2028 – 2034 ύψους 1,6 τρισεκατομμυρίου ευρώ, ο Μερτς ζήτησε δημοσιονομική πειθαρχία, πλήρη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών στη βοήθεια προς την Ουκρανία και ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Ενστάσεις

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας εμφανίστηκε έτοιμος να αντιταχθεί στις προτάσεις που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι, καθώς δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η τρέχουσα πρόταση «δεν παρέχει βάση για την επίτευξη συμφωνίας».

«Το συνολικό μέγεθος παραμένει υπερβολικά υψηλό», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη χρειάζεται υγιή δημόσια οικονομικά».

Όσον αφορά τις προτεραιότητες της Γερμανίας, μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης μιας ευημερούσας οικονομίας και ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων, κάτι που, όπως είπε με νόημα, «ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη και ισχύει για την Ουκρανία».

Πλήρης συμμετοχή

Ο Μερτς επανήλθε παράλληλα στις εκκλήσεις του για στήριξη της Ουκρανίας από το σύνολο της Ένωσης. Ανέφερε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να επιλέξει μια τεχνική διευθέτηση σχετικά με τη στήριξη προς την Ουκρανία όπως πέρυσι, όταν τρεις χώρες εξαιρέθηκαν από το δάνειο προς το Κίεβο.

«Δεν βλέπω καμία πιθανότητα να επαναληφθεί αυτό φέτος», δήλωσε.

«Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση, το κάνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση – και αυτή η Ένωση αποτελείται από 27 κράτη-μέλη, όχι από 23 ή 24», είπε.

Ο Μερτς τόνισε ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει επαρκή στήριξη τα επόμενα χρόνια», τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε ανθρωπιστικές δαπάνες.

«Πρέπει να βοηθήσουμε [την Ουκρανία] να περάσει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, αλλά πρέπει επίσης να συνδράμουμε στην ανοικοδόμησή της», υπογράμμισε.

Έκκληση για συμβιβασμό

Επιπλέον, κάλεσε σε «εποικοδομητικές» συνομιλίες με στόχο την επίτευξη ενός συμβιβασμού σε κάποια χρονική στιγμή πριν από το τέλος του έτους.

«Ωστόσο, θέλω το γενικότερο πλαίσιο να είναι σαφές: είναι προς το συμφέρον όλων μας η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει πολιτικά ικανή για δράση. Λειτουργούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που απαιτεί μια κυρίαρχη Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η σημαντικότερη κατευθυντήρια αρχή: η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ικανή για δράση και πρέπει να καταστεί κυρίαρχη», δήλωσε.