Φάρσα αποδείχτηκε τελικά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο «Blue Star Paros», καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο, το οποίο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι του Λαυρίου.

Το τηλεφώνημα έγινε το πρωί της Πέμπτης (25/11) την ώρα που το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά προς Σύρο – Τήνο – Μύκονο, με αποτέλεσμα να δοθεί άμεσα εντολή από τον θάλαμο του υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε να κατευθυνθεί στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος, καθώς και από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Το πλοίο, με 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος, έδεσε περίπου στις 10:15 στο λιμάνι του Λαυρίου, ενώ στο σημείο μετέβησαν επίσης κλιμάκια της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Τελικά, ο συναγερμός έληξε, αφού δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο στο πλοίο.