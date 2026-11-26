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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο πλοίο «Blue Star Paros».

Το πλοίο είχε αποπλεύσει το πρωί της Πέμπτης (26/11) από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Θα γίνει έλεγχος στο πλοίο

Το «Blue Star Paros», με 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος, επέστρεψε ήδη στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η αποβίβαση των επιβατών και του πληρώματος, ώστε πυροτεχνουργοί του Λιμενικού να πραγματοποιήσουν έρευνες, με τη συνδρομή και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.