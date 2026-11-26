Αγέλη από αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκε σήμερα το πρωί (26/11) κάτοικο του Βόλου, ο οποίος βγήκε για το καθιερωμένο τρέξιμο στην παραλία. Σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα αδέσποτα του επιτέθηκαν μέσα στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου και όταν εκείνος προσπάθησε να απομακρυνθεί, τον κυνήγησαν, τον περικύκλωσαν και τον δάγκωσαν στο πόδι.

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«Βγήκα σήμερα νωρίς το πρωί πριν πάω για δουλειά για το καθιερωμένο μου τρέξιμο αλλά δυστυχώς κατέληξε πολύ πιο περιπετειώδες απ’ όσο θα ήθελα.

Μένω Βόλο και συνηθίζω να τρέχω κατά μήκος της παραλιακής σήμερα όμως καθώς περνούσε από το πάρκο μεταξύ πανεπιστήμιο και Αγίου Κωνσταντίνου. Μια αγέλη με σκυλιά μου επιτέθηκε. Πάντα υπήρχαν σκυλιά εκεί ποτέ όμως δεν πείραζαν σήμερα όμως ενα ήταν ιδιαίτερα επιθετικό και συμπαρέσυρε και τα υπόλοιπα. Προσπάθησα να απομακρυνθω από τη πάνω μεριά αλλά με ξανακυνήγησαν.

Σε κάποια φάση με περικύκλωσαν και με γαύγισαν μέχρι που πήραν θάρρος και άρχισαν να δαγκώνουν ένα με άρπαξε από τη γάμπα. Βγήκα στην μέση του αυτοκινητόδρομου και ευτυχώς πέρασε ένα αυτοκίνητο και κορναρε και με έβαλαν μέσα στο απέναντι μαγαζί που άνοιγε εκείνη την ώρα.

Να σημειωθεί ότι όλα αυτά συνέβησαν κυριολεκτικά στο κέντρο της πόλης και όχι σε κάποια απόμερη περιοχή, βουνό η αγροτικό δρόμο. Ευτυχώς γλυτωσα μόνο με λίγες γρατσουνιές και ένα ελαφρύ δάγκωμα.»