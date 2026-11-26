Την ευθύνη για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για το GTA 6 και τη… σύνδεσή του με την ενίσχυση των 400 ευρώ που καταβλήθηκε στους συνταξιούχους, η οποία και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ανέλαβε ο Νίκος Ρωμανός.

Μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ο Νίκος Ρωμανός παραδέχτηκε πως «εγώ έχω την ευθύνη ως Διευθυντής της Ψηφιακής Επικοινωνίας».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «θα μπορούσε να είναι άλλο το βίντεο, αλλά ήταν υπερβολική η αντίδραση γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει ηγέτες σε όλον τον κόσμο, διεθνείς οργανώσεις κλπ και δεν είδα να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Αλλά εντάξει δεν είμαι αντικειμενικός».