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Αντιμέτωπη με ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκε μία γυναίκα στην Πάτρα. Εντόπισε οστά μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Από την πρώτη εξέταση προέκυψε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, tempo24.news, ότι πρόκειται για οστά που φαίνεται να είναι ανθρώπινα.

Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

Τα οστά θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις και ανάλυση, προκειμένου να αποκαλυφθεί σε ποιον/α ανήκουν.