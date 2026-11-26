Τα ματς Ολυμπιακός – Μίλαν, ΟΦΗ – Άντερλεχτ και Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και το παιχνίδι Ελλάδα – Γεωργία για τα προκριματικά του Mundobasket ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:00 Novasports 6HD | Μεγάλη Βρετανία – Γερμανία (Davis Cup)
13:00 Novasports 6HD | Μεγάλη Βρετανία – Γερμανία (Davis Cup)
15:00 Novasports 6HD | Μεγάλη Βρετανία – Γερμανία (Davis Cup)
17:30 Magenta Sport 9 | Καϊράτ Αλμάτι – Μιάλμπι (Conference League)
18:00 Novasports 6HD | Αυστρία – Ισπανία (Davis Cup)
19:45 Magenta Sport 9 | Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Λεβερκούζεν (Europa League)
19:45 Magenta Sport 8 | Μπράιτον – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (Conference League)
19:45 Magenta Sport 7 | Θέλτα – Μπόρνμουθ (Europa League)
19:45 Magenta Sport 6 | Βικτόρια Πλζεν – Μπενφίκα (Europa League)
19:45 ANT1 | Ολυμπιακός – Μίλαν (Europa League)
19:45 Magenta Sport 3 | Ολυμπιακός – Μίλαν (Europa League)
19:45 Magenta Sport 1 | European Football Λεπτό Προς Λεπτό (Europa League & Conference League)
19:45 Magenta Sport 2 | European Football Show Greek Edition (Europa League & Conference League)
20:00 Novasports 6HD | Αυστρία – Ισπανία (Davis Cup)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Γεωργία (Προκριματικά Mundobasket)
22:00 Novasports 6HD | Αυστρία – Ισπανία (Davis Cup)
22:00 Magenta Sport 5 | ΟΦΗ – Άντερλεχτ (Europa League)
22:00 Magenta Sport 4 | Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Conference League)
22:00 Magenta Sport 9 | Χόφενχαϊμ – Στουρμ Γκρατς (Europa League)
22:00 Magenta Sport 8 | Λυών – Λίλεστρομ (Europa League)
22:00 Magenta Sport 7 | Κρίσταλ Πάλας – Ρεάλ Σοσιεδάδ (Europa League)
22:00 Magenta Sport 6 | Γιουβέντους – Ομόνοια (Europa League)
22:00 Magenta Sport 3 | Φράιμπουργκ – Τβέντε (Conference League)