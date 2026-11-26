Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (26/11) – Πού θα δείτε τους αγώνες του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού για το Europa League και το Conference League

Τα ματς Ολυμπιακός – Μίλαν, ΟΦΗ – Άντερλεχτ και Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και το παιχνίδι Ελλάδα – Γεωργία για τα προκριματικά του Mundobasket ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Media & Τηλεοπτικά Νέα