Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα στις 11 Οκτωβρίου 2026, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1, καταγράφονται οι δράστες να κινούνται με μοτοσικλέτα προς την Κερατέα λίγη ώρα μετά την εκτέλεση του 52χρονου, ο οποίος ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Παπαγάλος» στην περιοχή της Γλυφάδας.

Τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στοιχεία από τις αναλύσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών και άλλες πληροφορίες, προκειμένου να εξιχνιάσουν τη δολοφονία του 52χρονου.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί ένας 48χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ενώ αναζητούνται δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται ως οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, οι δύο καταζητούμενοι ενδέχεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Δείτε το βίντεο:

Η εκτέλεση με 10 σφαίρες

Ο 52χρονος, που είχε δεχτεί πάνω από 10 σφαίρες, ήταν μέλος της εγκληματικής ομάδας του επονομαζόμενου «Θαμνάκια», ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 2025 στο Χαλάνδρι.

Την ημέρα της δολοφονίας, ο 52χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με τη μηχανή του προκειμένου να πάει στο νυχτερινό κέντρο, όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας. Οι δράστες έριξαν βροχή από σφαίρες εναντίον του, έφυγαν από το σημείο και μετά επέστρεψαν και του έδωσαν τη χαριστική βολή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά τη δολοφονία οι δράστες φέρονται να πήγαν στο σπίτι του 48χρονου Έλληνα στην Κερατέα, όπου άφησαν τη μοτοσικλέτα και εκείνος τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του στις εργατικές κατοικίες στον Καρέα.

«Δεν γνώριζα τίποτα για τη δολοφονία στη Γλυφάδα»

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 48χρονο Έλληνα στο Αγρίνιο. Φέρεται να συνέδραμε τους δύο καταζητούμενους μετά τη δολοφονία, διευκολύνοντας τη διαφυγή τους και την εξαφάνιση πειστηρίων που συνδέονται με την εγκληματική ενέργεια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τμήματα της μοτοσικλέτας που συνδέεται με την υπόθεση, καθώς και ένα κράνος που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους δύο φυσικούς αυτουργούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος, μιλώντας στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία στη Γλυφάδα. Είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε ναρκωτικά από την Αλβανία και την Τουρκία στη χώρα μας, για κατοχή πυρομαχικών και άλλα αδικήματα, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το κουτί με τις σφαίρες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δολοφονία του 52χρονου αποδίδεται σε ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου, με φόντο διαφορές που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών. Το θύμα φέρεται να σχετιζόταν με ομάδες εκβιαστών και να είχε δραστηριοποιηθεί στο εμπόριο ουσιών στα νότια προάστια, κάτι που φαίνεται να είχε ενοχλήσει άλλες ομάδες διακινητών.

Μάλιστα γι’ αυτόν τον λόγο φαίνεται πως είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη δολοφονία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κουτί με σφαίρες στο γραμματοκιβώτιο της κατοικίας του, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελούσε προειδοποιητικό μήνυμα προς το θύμα.

Ο 48χρονος που ταυτοποιήθηκε ως ο ένας φυσικός αυτουργός, και συγκεκριμένα ως ο οδηγός της μοτοσικλέτας των δραστών, έχει απασχολήσει τις αρχές για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Καλαμάτας.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο καταζητούμενων, καθώς και για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της δολοφονίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 52χρονου ημεδαπού, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας.

Πρόκειται για 48χρονο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026 στο Αγρίνιο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, καθώς και για 48χρονο αλλοδαπό, που αναζητείται.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με μοτοσικλέτα, και ένα από αυτά πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Οι δράστες, προτού διαφύγουν, επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του θύματος.

Κατά την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -10- κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Από την επακόλουθη έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους, ενώ μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας μετέβησαν στην Κερατέα. Εκεί, στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη οικία, όπου τους ανέμενε ο 48χρονος, ο οποίος τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Από την περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ο 48χρονος αλλοδαπός ως οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, επιμελώς κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν εντοπίστηκε ο κινητήρας της,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν τμήματα της ίδιας μοτοσικλέτας,

ψηφιακά πειστήρια,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.