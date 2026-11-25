Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Κώστας Γκαντής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ), ο οποίος τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η Ομοσπονδία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρεται στην πολυετή διοικητική του πορεία, στις αγωνιστικές επιτυχίες των εθνικών ομάδων και στις διεθνείς διοργανώσεις που ανέλαβε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο Κώστας Γκαντής υπηρέτησε το ελληνικό χάντμπολ επί 26 χρόνια, εκ των οποίων τα τελευταία 12 από τη θέση του προέδρου της ΟΧΕ.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος

«Αγαπημένε μας πρόεδρε, καλό ταξίδι.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος με απέραντη θλίψη, συντριβή και οδύνη αποχαιρετά τον πρόεδρο του Δ.Σ., Κώστα Γκαντή, που ξεκίνησε σήμερα το ταξίδι του προς την αιωνιότητα σε ηλικία 58 ετών.

Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα για την Ομοσπονδία και όλο το άθλημα, μια ημέρα πένθους, την οποία πολύ δύσκολα μπορούμε να διαχειριστούμε, και μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό.

Σύσσωμο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, το προσωπικό της ΟΧΕ και όλοι οι συντελεστές του αθλήματος εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του προέδρου και ειδικότερα στη μητέρα του, στον αδελφό του, στη σύζυγό του, Φώφη, και στα κορίτσια του, Κωνσταντίνα και Δήμητρα, που στάθηκαν δίπλα του όλο αυτό το διάστημα με τεράστια υπομονή, ψυχραιμία και αξιοπρέπεια.

Ο Κώστας Γκαντής αφήνει πίσω του ένα σπουδαίο έργο στην Ομοσπονδία και στο άθλημα. Σημάδεψε με την παρουσία του μια ολόκληρη εποχή, με προσφορά 26 ετών.

Ανέλαβε το 2000 –επί προεδρίας Στέλιου Αγγελούδη– καθήκοντα μάνατζερ εθνικών ομάδων σε μια πολύ απαιτητική προολυμπιακή, ολυμπιακή και μεταολυμπιακή περίοδο, ολοκληρώνοντας τον ρόλο του σε αυτή τη θέση το 2010.

Στις εκλογές του 2012 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. και ανέλαβε πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ενώ στη συνέχεια διατέλεσε γενικός γραμματέας.

Εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2014 και επανεξελέγη το 2016, το 2021 και το 2024 με συντριπτικά ποσοστά, με συνολική θητεία που διήρκεσε 12 χρόνια.

Επί των ημερών του το άθλημα γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, όπως οι προκρίσεις των εθνικών ομάδων ανδρών (2024) και γυναικών (2026) για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε EURO, της Εθνικής Ανδρών μετά από 22 χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (2027), της Εθνικής Εφήβων μετά από 27 χρόνια σε EURO (2024) και της Εθνικής Νέων μετά από 22 χρόνια στο EURO (2024), ο παγκόσμιος τίτλος της Εθνικής Γυναικών Beach Handball (2018), τα τέσσερα μετάλλια στους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες: της Εθνικής Γυναικών (χρυσό το 2019, ασημένια το 2015 και το 2023) και το χρυσό της Εθνικής Ανδρών το 2019.

Η Ομοσπονδία ανέλαβε επίσης με επιτυχία σπουδαίες διοργανώσεις, όπως τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Beach Handball το 2022 στο Ηράκλειο της Κρήτης, με 64 ομάδες, και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του 2023, σε συνδιοργάνωση με τη Γερμανία, ενώ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι διοργανώσεις της 17ης Μεσογειάδας Εφήβων της Αθήνας (2020) και της 16ης Μεσογειάδας Κορασίδων του Ναυπλίου (2023).

Σε οικονομικό επίπεδο, η Ομοσπονδία ήταν πρότυπο διαχείρισης, με σταθερότητα, αξιοπιστία και χωρίς οφειλές, ενώ κατάφερε να έχει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι της έδωσαν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει στην αγορά των γραφείων της Γ΄ Σεπτεμβρίου 56, αποκτώντας το δικό της σπίτι.

Ο Κώστας Γκαντής αφήνει μια ισχυρή παρακαταθήκη και μια μεγάλη κληρονομιά για την Ομοσπονδία και το άθλημα. Ήταν ένας χαρισματικός πρόεδρος, που είχε τον σεβασμό και την αποδοχή όλου του αθλήματος και ταυτόχρονα μας κληροδοτεί την ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο του.

Το κενό του στη ζωή όλων μας, όσων συνεργαστήκαμε μαζί του, είναι δυσαναπλήρωτο.

Ο Κώστας Γκαντής, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ήταν πάντα εκεί για εμάς, ήταν πάντα εκεί για το άθλημα, ήταν το πρώτο και το τελευταίο τηλεφώνημα πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Ήταν η κολόνα στην οποία στηριζόταν όλο το οικοδόμημα του αθλήματος τα τελευταία 12 χρόνια. Ήταν ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα από όλους πώς θα διαχειριστεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ανθρώπινος και πάντα δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη.

Αγαπημένε μας πρόεδρε, θα μας λείψεις. Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή μέσα από την ιστορική και σπουδαία διαδρομή σου, μέσα από όλους μας, που έχουμε κάτι να διηγηθούμε από την πορεία σου και την αφοσίωσή σου στο ελληνικό χάντμπολ.

Καλό ταξίδι, Ντίνο μας, αγαπημένε μας πρόεδρε.

Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος».