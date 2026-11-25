Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Tο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» διοργανώνει το 26ο Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Bazaar, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ., Πειραιώς & Ερμού, στον Κεραμεικό.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η πιο όμορφη γιορτή των Χριστουγέννων είναι η γιορτή της προσφοράς!

Το 26ο Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ των «Φίλων του Παιδιού» πλησιάζει!

Δώρα, γεύσεις από όλο τον κόσμο, μουσική, χορός και πολλή χριστουγεννιάτικη διάθεση μας περιμένουν σε ένα ξεχωριστό διήμερο!

Ελάτε να περάσουμε όμορφα και να στηρίξουμε όλοι μαζί τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη!

5 & 6 Δεκεμβρίου

Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι

10:00 – 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Σας περιμένουμε με χαρά, γιατί τα Χριστούγεννα έχουν μεγαλύτερη αξία όταν μοιραζόμαστε!»