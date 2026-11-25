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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός ανηλίκου, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης (25/11) διέφυγε από το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλευόταν έπειτα από χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού του με μαχαίρι. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν και τη μητέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο το προηγούμενο βράδυ, με βαθύ τραύμα στον γλουτό.

«Η κατάσταση πια με τα εισαγγελικά παιδιά έχει εντελώς ξεφύγει. Χθες, στις 10 το βράδυ, προσήλθε στην εφημερία του Παίδων “Αγία Σοφία” ένα παιδί, το οποίο, κατά δήλωση της μητέρας του, ήταν 15 ετών, αλλά οι συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι πολύ μικρότερο.

Ήταν μαχαιρωμένο στον γλουτό. Πολύ βαθύ τραύμα, για την αντιμετώπιση του οποίου χρειάστηκε να γίνει χειρουργική επέμβαση χθες το βράδυ.

Η μητέρα εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο αμέσως, για να μη συλληφθεί. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία είπε στο προσωπικό του νοσοκομείου να την ειδοποιήσει όταν εμφανιστεί ξανά η μητέρα, για να συλληφθεί», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Είχε φιλοξενηθεί ξανά στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Ο ανήλικος ήταν γνωστός στο προσωπικό των νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐας Κυριακού», καθώς είχε φιλοξενηθεί στο παρελθόν και στις δύο νοσοκομειακές μονάδες με εισαγγελική εντολή.

Ο κ. Γιαννάκος εκτίμησε ότι η εισαγγελία δεν είχε αφαιρέσει την επιμέλεια του παιδιού από τη μητέρα του, ενώ υποστήριξε ότι εκείνη δεν επέστρεψε στο νοσοκομείο, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να συλληφθεί.

Αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες διέφυγε ο ανήλικος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημείωσε ότι το παιδί έφερε ακόμη ορούς και γάζες στο τραύμα του.

«Σήμερα το πρωί το παιδί, με τους ορούς και τις γάζες στο τραύμα, το έσκασε. Έγινε αντιληπτός από το προσωπικό. Ένας γιατρός με τον φύλακα τον κυνήγησαν μέχρι έξω από το νοσοκομείο, στον δρόμο. Δεν κατάφεραν να τον πιάσουν.

Φυσικά, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που τους ψάχνει. Όταν εντοπιστεί, θα γυρίσει στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης… Επιτέλους, ας αναλάβει τις ευθύνες του το κράτος κοινωνικής προστασίας».

Στα 52 τα παιδιά που νοσηλεύονται με εισαγγελική εντολή

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρθηκε και στις συνθήκες φιλοξενίας ανηλίκων με εισαγγελικές εντολές στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός τους ανέρχεται σήμερα σε 52 παιδιά.

«Είναι αυτές καταστάσεις στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα; Σήμερα νοσηλεύουν 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση. Επιτέλους, προστατέψτε τα κακοποιημένα παιδιά και πάψτε να τα παρκάρετε στα νοσοκομεία», κατέληξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.