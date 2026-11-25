Η La Repubblica του Ομίλου Antenna, μία από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ευρώπης, γιόρτασε 50 χρόνια ιστορίας με μία μεγάλη επετειακή εκδήλωση στο Museo della Permanente του Μιλάνου, στις 23 Νοεμβρίου 2026. Στον εορτασμό, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, συμμετείχαν περισσότερες από 300 εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, θεσμικής, επιχειρηματικής και πολιτιστικής ζωής της Ιταλίας.

Για την ιστορική επέτειο της εφημερίδας, μηνύματα απηύθυναν η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giorgia Meloni, και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Ignazio La Russa, Πρόεδρος της Γερουσίας της Ιταλίας, ο Romano Prodi, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Matteo Renzi, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Γερουσιαστής και Πρόεδρος του κόμματος Italia Viva, ο Alberto Barachini, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ιταλίας (αρμόδιος για θέματα Ενημέρωσης και Τύπου), η Elly Schlein, Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας, η Paola Severino, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας, ο Carlo Calenda, Γερουσιαστής, πρώην Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και επικεφαλής του κόμματος Azione, ο Nicola Fratoianni, Βουλευτής και Γραμματέας του κόμματος Sinistra Italiana, ο Angelo Bonelli, Εκπρόσωπος του κόμματος Europa Verde, ο Claudio Sgaraglia, Νομάρχης του Μιλάνου, ο Giuseppe Sala, Δήμαρχος του Μιλάνου, ο Alvise Biffi, Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Assolombarda, ο Andrea Prete, Πρόεδρος της Ένωσης Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων, ο Giulio Enrico Anselmi, Πρόεδρος του Ιταλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ANSA, ο Giovanni Malagò, πρώην Πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και η Federica Pellegrini, χρυσή Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης.

Μετά την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, παρέθεσε επίσημο δείπνο στο εμβληματικό εστιατόριο Cracco του Μιλάνου προς τιμήν των κορυφαίων εκπροσώπων της πολιτικής, θεσμικής και επιχειρηματικής ηγεσίας της χώρας που συμμετείχαν στον εορτασμό.

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επένδυσή μας στη La Repubblica. Έχουμε επιλέξει μια εξαιρετική, αμιγώς ιταλική ομάδα διοίκησης, η οποία θα οδηγήσει την εφημερίδα στα επόμενα 50 χρόνια της ιστορίας της. Η δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι σημαντική και οι προοπτικές για το μέλλον της εφημερίδας είναι εξαιρετικές. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε την παρουσία της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αντιλαμβανόμαστε το βάρος της ιστορίας της La Repubblica και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία για αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση στην Ιταλία και σε ολόκληρο τον κόσμο.»

Στο μήνυμά της για την επέτειο της La Repubblica, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giorgia Meloni, χαρακτήρισε την πολυφωνία πηγή δύναμης για τη δημοκρατία, τονίζοντας ότι ο διάλογος είναι βασικό συστατικό της δημοκρατίας που της δίνει ουσία και την κρατά ζωντανή.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, στον βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό της, υπογράμμισε την ανάγκη να επενδύσει η Ευρώπη στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. «Η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την αξιόπιστη ενημέρωση», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου και την προστασία των δημοσιογράφων. Τόνισε, επίσης, ότι οι νέοι θέλουν η φωνή τους να ακούγεται στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον τους.

Ο Romano Prodi, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας στην προώθηση ενός κοινού ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της έκθεσης «La Repubblica. Μια ιστορία για το μέλλον», η οποία αφηγείται τη δημοσιογραφική διαδρομή μισού αιώνα της εφημερίδας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο των ομιλιών της βραδιάς βρέθηκε ο καθοριστικός ρόλος της δημοσιογραφίας, το μέλλον της Ευρώπης και των νέων, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απόδοση φόρου τιμής στον Corrado Augias, έναν από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους της Ιταλίας και ιδρυτικό στέλεχος της La Repubblica, ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγες ημέρες.

Η έκθεση, η οποία έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 20.000 επισκέπτες στη Ρώμη, θα παραμείνει ανοιχτή στο Μιλάνο έως τις 14 Ιανουαρίου 2027.