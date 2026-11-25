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Σημαντική δικαστική εξέλιξη υπέρ του Μπενιαμίν Νετανιάχου σημειώθηκε την Τετάρτη (25/11), καθώς οι δικαστές που εξετάζουν τις τρεις υποθέσεις διαφθοράς εναντίον του απηύθυναν στην εισαγγελία σύσταση να εγκαταλείψει τη σοβαρότερη από αυτές, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα καταδίκης του και σε δεύτερη υπόθεση. Η παρέμβαση του δικαστηρίου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την κατηγορούσα αρχή και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της πολύχρονης δίκης.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές εφημερίδες Haaretz και Ynet, οι δικαστές του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ κάλεσαν τη γενική εισαγγελέα του Ισραήλ, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, σε μια ασυνήθιστη ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να εκθέσουν τις επιφυλάξεις τους για την πορεία των κατηγοριών.

Η πρόεδρος της δικαστικής σύνθεσης, Ρίβκα Φρίντμαν-Φέλντμαν, δήλωσε ότι οι πιθανότητες καταδίκης του Νετανιάχου είναι χαμηλές στην «Υπόθεση 4000», η οποία αφορά την κατηγορία ότι ο Ισραηλινός πολιτικός παρείχε ευνοϊκές κυβερνητικές ρυθμίσεις σε επιχειρηματία με αντάλλαγμα θετική δημοσιογραφική κάλυψη.

Παράλληλα, οι δικαστές αμφισβήτησαν τη νομική βάση της «Υπόθεσης 2000», ενώ για την τρίτη υπόθεση, που αφορά πολυτελή δώρα από δισεκατομμυριούχους, πρότειναν να εξεταστεί η δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ εισαγγελίας και υπεράσπισης.

Πρόκειται για δικαστικές συστάσεις και όχι για οριστική απόφαση αθώωσης ή απόσυρσης των κατηγοριών. Καμία από τις τρεις υποθέσεις δεν έχει ακόμη κλείσει.

Υπόθεση 4000: Οι δικαστές αμφισβητούν την κατηγορία της δωροδοκίας

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά την «Υπόθεση 4000», γνωστή και ως υπόθεση Bezeq-Walla, στην οποία ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νετανιάχου, όταν βρισκόταν στην πρωθυπουργία και είχε αρμοδιότητες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προώθησε ρυθμιστικές αποφάσεις που ευνόησαν οικονομικά τον όμιλο Bezeq.

Σε αντάλλαγμα, φέρεται να εξασφάλιζε ευνοϊκή κάλυψη από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Walla, η οποία ανήκε στον επιχειρηματία Σαούλ Ελόβιτς, βασικό μέτοχο της Bezeq.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριζαν ότι οι αποφάσεις αυτές απέφεραν στον επιχειρηματία οικονομικά οφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων σέκελ.

Ωστόσο, κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, η Φρίντμαν-Φέλντμαν επισήμανε ότι υπάρχουν σημαντικά αποδεικτικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο i24NEWS, η δικαστής αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες αξιολόγησης της κατάθεσης του πρώην στελέχους του υπουργείου Επικοινωνιών Σλόμο Φίλμπερ, ο οποίος αποτέλεσε βασικό μάρτυρα της κατηγορούσας αρχής.

Η αξιοπιστία της μαρτυρίας του, σε συνδυασμό με αντικειμενικά στοιχεία που δεν φαίνεται να συμφωνούν με ορισμένους ισχυρισμούς του, δημιουργεί αμφιβολίες για τη θεμελίωση της κατηγορίας.

Επιπλέον, οι δικαστές εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με το εάν αποδείχθηκε ότι η δημοσιογραφική κάλυψη του Νετανιάχου από τη Walla ήταν πράγματι ασυνήθιστα ευνοϊκή και κατά πόσο ο ίδιος γνώριζε ότι λάμβανε ειδική μεταχείριση.

Οι προβληματισμοί δεν περιορίζονται στην κατηγορία της δωροδοκίας, αλλά επεκτείνονται και σε εκείνη της κατάχρησης εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με το Times of Israel, το δικαστήριο είχε ήδη εκφράσει δύο φορές στο παρελθόν σοβαρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα στοιχειοθέτησης της δωροδοκίας. Η σημερινή παρέμβαση, ωστόσο, ήταν ευρύτερη, καθώς οι δικαστές εμφανίστηκαν να αμφισβητούν τη δυνατότητα καταδίκης συνολικά στην υπόθεση.

Υπόθεση 2000: Αμφιβολίες για το αν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τις επαφές του Νετανιάχου με τον εκδότη της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth, Άρνον Μόζες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες συζήτησαν το ενδεχόμενο ευνοϊκότερης δημοσιογραφικής κάλυψης του Νετανιάχου, με αντάλλαγμα κυβερνητικές ή νομοθετικές παρεμβάσεις που θα περιόριζαν τη δραστηριότητα της ανταγωνιστικής εφημερίδας Israel Hayom.

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριζε ότι ο Νετανιάχου δεν διέκοψε τις συνομιλίες με τον εκδότη, αλλά συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αξιοποίησης της κυβερνητικής του εξουσίας.

Οι δικαστές, ωστόσο, διερωτήθηκαν εάν η συμπεριφορά που περιγράφεται στο κατηγορητήριο συνιστά πράγματι ποινικό αδίκημα.

Η Φρίντμαν-Φέλντμαν έκανε λόγο για σοβαρό ερωτηματικό ως προς το αν τα πραγματικά περιστατικά, όπως τα παρουσιάζει η εισαγγελία, μπορούν να στηρίξουν τα νομικά συμπεράσματα που αποδίδονται στον Νετανιάχου.

Το δικαστήριο ζήτησε ουσιαστικά από την κατηγορούσα αρχή να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση και να διευκρινίσει τη νομική της επιχειρηματολογία, εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει τη δίωξη.

Υπόθεση 1000: Τα πολυτελή δώρα και το ενδεχόμενο συμφωνίας

Διαφορετική ήταν η προσέγγιση των δικαστών στην «Υπόθεση 1000», η οποία αφορά τα πολυτελή δώρα που φέρεται να έλαβε ο Νετανιάχου από εύπορους επιχειρηματίες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο κινηματογραφικός παραγωγός Άρνον Μίλτσαν και ο Αυστραλός δισεκατομμυριούχος Τζέιμς Πάκερ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νετανιάχου και μέλη της οικογένειάς του έλαβαν δώρα μεγάλης αξίας, μεταξύ των οποίων ακριβά πούρα και σαμπάνιες.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου παρείχε, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξυπηρετήσεις προς τον Μίλτσαν, γεγονός που οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Οι δικαστές ανέφεραν ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεση έχει ήδη παρουσιαστεί και εκτίμησαν ότι θα μπορούσε να αναζητηθεί μια συμφωνία μεταξύ της υπεράσπισης και της εισαγγελίας.

Η πρόταση αυτή δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση αθωότητας, αλλά υποδηλώνει την πρόθεση του δικαστηρίου να αναζητηθεί τρόπος ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας που έχει διαρκέσει πολλά χρόνια.

Η απάντηση της γενικής εισαγγελέως: «Είτε απόφαση είτε συμφωνία»

Η γενική εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα δήλωσε ότι θα εξετάσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των δικαστών, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει άμεση απόσυρση των κατηγοριών.

Σύμφωνα με το Ynet, η Μπαχαράβ-Μιάρα ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο τρόπους: είτε μέσω δικαστικής απόφασης είτε μέσω συμφωνίας που θα ανταποκρίνεται στη φύση των πράξεων και των αδικημάτων.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η εισαγγελία παραμένει διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαντάντ, ανταποκρίθηκε θετικά στη δυνατότητα διαλόγου, προτείνοντας να συναντηθούν οι δύο πλευρές για να συζητήσουν την προοπτική συνολικής διευθέτησης.

Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε παράνομη ενέργεια και έχει υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες εναντίον του αποτελούν μέρος πολιτικά υποκινούμενης προσπάθειας απομάκρυνσής του από την εξουσία.

Πολιτική ανάσα για τον Νετανιάχου μετά τις ισραηλινές εκλογές

Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία για τον Ισραηλινό ηγέτη.

Στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο συνασπισμός του Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει η αντιπολίτευση έναν σαφή δρόμο για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε στις 8 Νοεμβρίου στον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου Γκάντι Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέου κυβερνητικού συνασπισμού συνεχίζονται.

Η πιθανή αποδυνάμωση των ποινικών υποθέσεων εναντίον του αποτελεί σημαντική εξέλιξη και για την πολιτική του θέση, καθώς η δίκη έχει αποτελέσει ένα από τα κεντρικά ζητήματα της ισραηλινής δημόσιας ζωής επί σειρά ετών.

Οι πρώτες αντιδράσεις από το πολιτικό περιβάλλον του Νετανιάχου ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν επανέφερε παλαιότερη δήλωση του Νετανιάχου, σύμφωνα με την οποία οι έρευνες δεν θα αποκάλυπταν τίποτα επιλήψιμο.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε τις σημερινές εξελίξεις επιβεβαίωση της θέσης του ότι οι υποθέσεις εναντίον του Ισραηλινού πολιτικού καταρρέουν.

Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό των πολιτικών του συμμάχων, η σημερινή εξέλιξη δεν συνιστά ακόμη τερματισμό της δίκης.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την απάντηση της εισαγγελίας στις συστάσεις των δικαστών και από το εάν οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία ή η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι την έκδοση ετυμηγορίας.

Το βέβαιο είναι ότι, έπειτα από χρόνια δικαστικής αντιπαράθεσης, οι επιφυλάξεις των ίδιων των δικαστών για τη δυνατότητα καταδίκης του Νετανιάχου μεταβάλλουν σημαντικά τα δεδομένα σε δύο από τις τρεις υποθέσεις που αντιμετωπίζει.