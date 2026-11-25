Γυναικοκτονίες και σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας συνεχίζουν να σημειώνονται σε όλη τη χώρα, με τις πιο πρόσφατες υποθέσεις, από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2026, από την Καλαμάτα και τη Δράμα έως το Θησείο, να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, την ώρα που η χώρα τιμά σήμερα, 25 Νοεμβρίου, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία έχουν τετραπλασιαστεί από το 2020.

Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά μια 61χρονη που βρέθηκε νεκρή τον Νοέμβριο στο διαμέρισμά της, επί της οδού Αίθρας στην Ακρόπολη, με τον 63χρονο σύζυγό της να συλλαμβάνεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο ίδιος ειδοποίησε το «100» λίγο πριν από τις 2:00 τα ξημερώματα, ανέφερε ότι τη χτύπησε και ότι δεν αντιδρούσε. Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατος οφείλεται σε στραγγαλισμό.

Μια 29χρονη κατήγγειλε τον Νοέμβριο, στην Κίσσαμο Χανίων, ότι χτυπήθηκε από τον 39χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πεθερό της, μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας έως 6 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν. Η γυναίκα δεν δέχθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ούτε να της δοθεί το «πανικό κουμπί» (panic button).

Ένας 32χρονος εισέβαλε τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα, και μαχαίρωσε πολλαπλές φορές την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Κρίθηκε προφυλακιστέος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Στην απολογία του ανέφερε ότι πάσχει από κατάθλιψη και ότι είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ.

Μια 25χρονη σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο στην Ηγουμενίτσα έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, με πολλαπλά τραύματα στον τράχηλο, στην πλάτη και σε ζωτικά όργανα. Ο 27χρονος που συνελήφθη φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να ανέφερε ότι υπήρχαν οικονομικές διαφορές, καθώς η 25χρονη του όφειλε περίπου 2.000 ευρώ, και ότι «θόλωσε» έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Μια 43χρονη έχασε τη ζωή της τον Αύγουστο, στη Διαλαμπή Ροδόπης, από μαχαιριά που φέρεται να της κατάφερε ο 53χρονος σύζυγός της μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Η γυναίκα εργαζόταν σεζόν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη με ρεπό, για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Τον ίδιο μήνα, στη Νέα Σμύρνη, ένας 48χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την 45χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με την αστυνομική και τη δημοσιογραφική έρευνα, παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις της και φέρεται να της είχε απευθύνει απειλές λίγες ημέρες πριν.

Μια 39χρονη δολοφονήθηκε μέσα στο διαμέρισμά της στην Καλαμάτα, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, από τον 41χρονο σύζυγό της. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, της κατάφερε τουλάχιστον 45 μαχαιριές, ενώ διαπιστώθηκαν αμυντικά τραύματα και ενδείξεις ξυλοδαρμού. Το φιλικό περιβάλλον της γυναίκας ανέφερε «παθολογική ζήλια» από μέρους του άνδρα, ο οποίος την παρακολουθούσε και της είχε απαγορεύσει να έχει λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, στη Δράμα τον Ιούνιο, και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και, σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λογομαχία στο σπίτι τους. Το ανήλικο παιδί τους ειδοποίησε την Αστυνομία, λέγοντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη.

Τι δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων ετών

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σταθερά ανοδική πορεία στα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, κακουργήματα και πλημμελήματα. Από 5.456 το 2020, έφτασαν τα 22.875 το 2025, δηλαδή περισσότερο από τετραπλάσια. Το 2021 ήταν 8.780, το 2022 11.632 και το 2023 11.530. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε το 2024, με 22.104, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2023, ενώ το 2025 η άνοδος ήταν πιο ήπια, κατά περίπου 3,5%.

Στους πρώτους δέκα μήνες του 2026 καταγράφηκαν περίπου 32.000 κλήσεις στο 100, 18.256 περιστατικά και 11.175 συλλήψεις.

Οι γυναικοκτονίες κινήθηκαν ως εξής: 8 το 2020, 23 το 2021, 24 το 2022 (η υψηλότερη καταγραφή της περιόδου), 11 το 2023, 17 το 2024 και 16 το 2025. Συνολικά, 99 γυναικοκτονίες σε έξι χρόνια.

Στο μεταξύ, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί προστασίας. Το 2021 ιδρύθηκαν τα πρώτα 6 επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη και το 2022 προστέθηκαν 12 ακόμη. Τον Μάρτιο του 2023 ξεκίνησε πιλοτικά το Panic Button σε Αττική και Θεσσαλονίκη, και το 2024 επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς δημιουργήθηκαν 45 νέα γραφεία, φτάνοντας συνολικά τα 63 σε όλη την Ελλάδα. Το 2024 5.817 θύματα εγκατέστησαν την εφαρμογή, η οποία ενεργοποιήθηκε 841 φορές. Σήμερα λειτουργούν 47 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την επικράτεια, καθώς και 63 εξειδικευμένα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας.

Από σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ξεκινούν τη λειτουργία τους τρία ακόμη γραφεία, μεταξύ άλλων στα αστυνομικά τμήματα Νίκαιας και Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα τα γραφεία να φτάνουν τα 66 σε όλη τη χώρα.

Εκστρατεία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ

Με βίντεο στον λογαριασμό της αστυνομίας στο X, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλης Χρυσοχοΐδης, ενημερώνει για τη νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της βίας των γυναικών με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψή της, σήμερα 25 Νοεμβρίου.

«25 πρόσωπα. 25 μηνύματα. Μια φωνή, για μια ζωή» είναι η νέα εκστρατεία, όπου 25 προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους ενώνουν τις φωνές τους για να στείλουν ένα κοινό μήνυμα: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία».

Την έναρξη της εκστρατείας σήμανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης «γιατί η σιωπή πρέπει να σπάσει. Και κάθε φωνή αξίζει να ακουστεί. Μαζί Σπάμε τη Σιωπή».

Το μήνυμα Χρυσοχοΐδη

«Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση είναι έγκλημα. Και απέναντι στο έγκλημα δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ανοχή ή περιθώρια αδιαφορίας. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστυνομία αντιμετωπίζει την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε χτίσει μία νέα φιλοσοφία, μια φιλοσοφία κοινωνικής αστυνόμευσης με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη πρόληψη την άμεση παρέμβαση και και πάνω από όλα την προστασία. Τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακή βίας, το panic button και τα save houses είναι μερικά από τα εργαλεία που διαθέτουμε. Είναι η απόδειξη ότι η προστασία δεν μπορεί να μένει στα λόγια, πρέπει να είναι παρούσα, προσβάσιμη και αποτελεσματική όταν ένας άνθρωπος τη χρειάζεται.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται οι γυναίκες, τα παιδιά τους και ο κάθε άνθρωπος που βιώνει βία και χρειάζεται προστασία. Σε σένα που φοβάσαι που διστάζεις να μιλήσεις που δεν ξέρεις αν θα βρεις βοήθεια, θέλω να πω: μην μένεις στη σιωπή. Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει τρόπος για να προστατευτείς και η αστυνομία είναι εδώ για να σε ακούσει, να σε στηρίξει και να παρέμβει. Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα μέτρα προστασίας, να παρεμβαίνουμε άμεσα και να αντιμετωπίζουμε κάθε περιστατικό με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Δεν θα συμβιβαστούμε με τη βία, Δεν θα αφήσουμε κανέναν άνθρωπο απροστάτευτο γιατί η ασφάλεια δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Μαζί σπάμε τη σιωπή, για φωνή για μια ζωή».

25 πρόσωπα. 25 μηνύματα. Μια φωνή, για μια ζωή. 🗓️Σήμερα, 25 Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ξεκινάμε μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. ☑️25 προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους ενώνουν τις φωνές τους για να στείλουν ένα κοινό μήνυμα: Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία. 🎞️Την έναρξη της εκστρατείας σηματοδοτεί το μήνυμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, @chrisochoidis . Γιατί η σιωπή πρέπει να σπάσει. Και κάθε φωνή αξίζει να ακουστεί. Μαζί Σπάμε τη Σιωπή. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 25, 2026

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες – Χρήσιμα τηλέφωνα και υπηρεσίες

Για περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου:

100 – Άμεση Δράση: Κλήση ή δωρεάν SMS, όταν το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει. 112 – Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. 15900 – Γραμμή SOS: Λειτουργεί όλο το 24ωρο για γυναίκες θύματα βίας, παρέχοντας ενημέρωση και καθοδήγηση. Email: [email protected]

Κλήση ή δωρεάν SMS, όταν το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει.

Στην Ελληνική Αστυνομία λειτουργούν εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ διατίθεται και η εφαρμογή Panic Button, για την άμεση ειδοποίηση των Αρχών από ενήλικα θύματα.

Πληροφορίες ΕΔΩ για τις αστυνομικές υπηρεσίες ανά περιοχή.

3. Για δωρεάν συμβουλευτική, φιλοξενία και νομική υποστήριξη

Το δημόσιο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης Γυναικών παρέχει δωρεάν και εμπιστευτικά:

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Νομική ενημέρωση και συνδρομή. Συνοδεία σε αστυνομικές και δικαστικές Αρχές και νοσοκομεία. Φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους σε ξενώνες με απόρρητη διεύθυνση.



Πληροφορίες και κατάλογος δομών ΕΔΩ:

Για γυναίκες που χρειάζονται νομική εκπροσώπηση προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δωρεάν νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

4. Για περιστατικά ρατσιστικής και ψηφιακής βίας

11414 – Γραμμή καταγγελιών ρατσιστικής βίας της ΕΛ.ΑΣ. Πανελλαδικός Διαδραστικός Χάρτης Υπηρεσιών Υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας ΕΔΩ . 11188 – Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Για περιστατικά διαδικτυακών απειλών, παρακολούθησης και εκδικητικής πορνογραφίας. Email: [email protected] cyberalert.gr

