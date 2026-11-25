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Την έντονη αντίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προς τους παίκτες του κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ καταγράφει βίντεο από την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια.

Το περιστατικό καταγράφηκε στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης, όταν η ισπανική ομάδα προηγούνταν με 28-27. Ο Σέρβος προπονητής, εμφανώς εκνευρισμένος, έκανε παρατηρήσεις στους παίκτες του, χρησιμοποιώντας υβριστικές εκφράσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του τάιμ άουτ, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο σκορ και διεύρυνε τη διαφορά υπέρ του, φτάνοντας στην εκτός έδρας νίκη.