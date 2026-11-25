Ριζική αλλαγή του πολιτικού προσωπικού, κατάργηση των βουλευτικών ασυλιών και ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ζήτησε ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8. Παρουσίασε τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός του για την οικονομία και τους θεσμούς, ενώ έθεσε ως απαράβατο όρο για οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία τη μη ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα.

«Όπου και να γυρίσεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις, όλοι είναι φραπέδες, χασάπηδες, γραμματείς Τσίπρα, υφυπουργοί, υπουργοί. Δηλαδή, άνθρωποι της προκοπής δεν υπάρχουν να πολιτευτούν; Ειλικρινά άνθρωποι που έχουν δουλέψει με την αξία τους, που δεν είναι κρατικοδίαιτοι, που δεν έχουν στόχο να πάρουν, δεν μπορούν να βγουν μπροστά;» είπε σχολιάζοντας την νέα υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου, με την έκδοση εικονικών αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Τι είπε για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη

Σχολιάζοντας την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το θέμα με τον συγκεκριμένο κύριο δεν είναι τόσο πολύ σχετικά με τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, όσο είναι για τις τεχνικές εταιρείες που ίδρυσε μετά τη θητεία του ως βουλευτής. Υπήρχε μάλιστα και μία εταιρεία που την είχε 50-50 με το δήμαρχο Στυλίδας, που συνέλαβαν για τη φωτιά στη Βοιωτία. Πρόκειται απλά για μία μετάβαση από βουλευτικά καθήκοντα σε δημόσιες αναθέσεις, σε ένα κλάδο δε που δεν ήταν το αντικείμενό του. Νομικός είναι κι αυτός, κι απ’ ό,τι καταλαβαίνω κι η οικογένειά του. Άρα το πώς κάποιος πηγαίνει από τη Βουλή στο να έχει τεχνικές εταιρείες, είναι ένα θέμα. Δεν λέω ότι είναι παράνομο και δεν ξέρω αν υπάρχει quid pro quo. Προφανώς όμως είναι προβληματικό το να είσαι συνέταιρος με έναν δήμαρχο και να παίρνεις αναθέσεις από αυτόν. Τουλάχιστον μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι βρωμάει αυτό και ότι σίγουρα δεν πρόκειται για την εντιμότητα και τη διαφάνεια που θα ήθελε κανείς να υπάρχει στον πολιτικό βίο».

«Άνθρωποι, όπως είμαι εγώ, που δεν έχουμε πάρει 1 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, που δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε 1 ευρώ από αναθέσεις του δημοσίου, δεν μπορούν να μπουν στην πολιτική; Είναι ανάγκη όλοι να τρέφονται από αυτό το πράγμα; Δεν βαρεθήκαμε πια τους πολιτικούς που απλά τρώνε, όσο ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει να φάει στο τέλος του μήνα; Είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Εύχομαι να υπάρχει η ευθιξία να παραιτηθούν από τις θέσεις τους» είπε αναφερόμενος συνολικά στις υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

Η συζήτηση πέρασε στην πολιτική επικαιρότητα, με τον κ. Κασσελάκη να εξηγεί γιατί κάποιος να ψηφίσει Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο στις εκλογές, αναλύοντας τι διαφορετικό κομίζει το κόμμα του στην πολιτική ζωή της χώρας σε σχέση για παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ, που επίσης κινείται στο χώρο του κέντρου.

Το τρίπτυχο «θεσμοί, κοινωνία, οικονομία»

Ο κ. Κασσελάκης έκανε λόγο για ένα τρίπτυχο- θεσμοί, κοινωνία, οικονομία- σημειώνοντας ότι το κόμμα του έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και στα τρία. «Ωστόσο, μπορώ να σας πω ξεκάθαρα ότι είμαστε μακράν οι καλύτεροι – κι εγώ προσωπικά πιστεύω ο πιο καταρτισμένος- στα ζητήματα της οικονομίας, στο πώς μπορεί αυτή η χώρα να είναι ανταγωνιστική, παραγωγική, να έχει πραγματική καινοτομία, να έχει χαμηλή σταθερή φορολογία, να μπει τέλος σε εργατοπατέρες που βάζουν τεράστια εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και στη διαφάνεια και κάνουν αυτό το κράτος να είναι κομματικοδίαιτο, ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα δυστυχώς».

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη ύπαρξης σωστής, γρήγορης και ανεξάρτητης δικαιοσύνης, καθώς και της κατάργησης της ασυλίας για υπουργούς και βουλευτές, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όταν η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε πάγιο κεφάλαιο, αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής, είτε είναι εγχώριος είτε είναι εξωτερικός, απαιτεί πολύ μεγαλύτερη απόδοση από την Ελλάδα για να επενδύσει, σε σχέση με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία κι άλλες χώρες. Γι’ αυτό κι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σε αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό; Λόγω του πολιτικού συστήματος και λόγω των θεσμών ή της έλλειψης θεσμών και της κομματικής επιρροής. Δεν μπορεί κάποιος να έχει το κεφάλαιό του κολλημένο στην αναμονή, για να μην αναφερθούμε στη γραφειοκρατία, σε πολεοδομίες, αρχαιολογίες, υποθηκοφυλακεία κ.λπ., που είναι τεράστια ζητήματα».

Όπως είπε, πρέπει να μπορέσουμε επιτέλους να πάμε μπροστά στον 21ο αιώνα, αναλογιζόμενοι τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται, από την κβαντική υπολογιστική μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. «Δεν έχουμε καταλάβει τι έρχεται σε δύο-τρία χρόνια από τώρα και καθόμαστε και τσακωνόμαστε για το τι έφαγε ο ξάδερφος του καθενός κι αν η Άννα Βίσση κι ο Νίκος Καρβέλας είναι εντάξει. Επιτέλους να σοβαρευτούμε, διότι εδώ πέρα διακυβεύεται το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον του τόπου αυτού. Και χρειαζόμαστε ανθρώπους που ξέρουν να δουλεύουν και ξέρουν να λύνουν τα θέματα» τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

«Λοιπόν, τέλος η σπατάλη, τέλος οι εργατοπατέρες, χαμηλή και σταθερή φορολογία, νέο πολιτικό προσωπικό, τέλος οι ασυλίες, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, και η χώρα να γίνει παραγωγική, δίνοντας πάνω απ’ όλα αξία στον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ένας ισολογισμός του κόστους και του οφέλους. Ο άνθρωπος έχει αξία. Υγεία, παιδεία, ασφάλεια, είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, το κράτος να παρέχει υποδομές και να μπορεί να δίνει την προστασία στους ανεξάρτητους θεσμούς και να αφήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία να ανθίσει. Αυτή για μας είναι η θέση του κράτους στη ζωή του τόπου.

Και επιτέλους να ξεμπλέξουμε από τους πολιτικούς. Φτάνει πια με τους πολιτικούς στην καθημερινότητά μας, φτάνει πια το να έχεις ανάγκη έναν πολιτικό για να κάνεις μια δουλειά στη χώρα. 63 υπουργοί είναι το μεγαλύτερο υπουργικό συμβούλιο στην Ευρώπη και πληρώνουν και μισό δισ. το χρόνο σε συμβουλευτικές εταιρείες να τους γράφουν τους νόμους. Αυτό είναι μια παράνοια. Πάμε να βάλουμε τάξη στη χώρα μας, ξέρουμε να δουλεύουμε, έχουμε πολλά νέα παιδιά στους Δημοκράτες που θέλουν να προσφέρουν. Δε ζητάμε να μας πιστέψετε, ζητάμε να μας ελέγξετε, και ζητάμε πρώτα απ’ όλα να μας ακούσετε» συμπλήρωσε.

Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Ερωτηθείς εάν θα οι Δημοκράτες είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών, επισήμανε: «Η απάντηση είναι ναι, και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες, διότι αυτή είναι η απόφαση του ελληνικού λαού. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ το θέμα αυτό και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εάν η μισή χώρα θέλει αλλαγή, τότε ας δώσουμε τουλάχιστον στη χώρα τη μισή αλλαγή. Διότι αυτό εκπροσωπεί αυτό τον κόσμο που θέλει μια τέτοια αλλαγή».

Όσον αφορά τους όρους που θέτουν και τα κόμματα με τα οποία θα μπορούσαν να συνεργαστούν τόνισε: «Εμείς θα είμαστε παράγοντας και κυβερνησιμότητας και αλλαγής. Οι Δημοκράτες δεν θα βάλουμε το όνομά μας, κι εγώ προσωπικά το όνομά μου, σε μία από τα ίδια. Το λέω ξεκάθαρα. Εάν δεν καταργηθούν οι ασυλίες, κι αν δεν υπάρξει λογοδοσία από τους πολιτικούς, θα είναι μία από τα ίδια. Άρα αυτό το λέω, ως μία ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα τα δύο ονόματα που έχουν δοκιμαστεί κι έχουν αποτύχει να μεταρρυθμίσουν τη χώρα, Τσίπρας και Μητσοτάκης, οφείλουν να πάνε σπίτι τους».

«Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι πρωθυπουργική δημοκρατία, ούτε προεδρική δημοκρατία. Συνεπώς, αυτοί έχουν δοκιμαστεί, έχουν αποτύχει και εμείς δεν πρόκειται να στηρίξουμε οποιοδήποτε σχήμα υπό την ηγεσία τους. Ως κόμμα, αυτή είναι η στάση μας. Είναι καιρός να υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία. Κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε. Όλα τα άλλα είναι εκβιασμοί» συμπλήρωσε.

Στην επισήμανση ότι συνήθως στις κυβερνήσεις συνεργασίας πρωθυπουργός γίνεται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, σχολίασε: «Όχι σε μία χώρα στην οποία υπάρχει τόση ίντριγκα, τόσο μαύρο πολιτικό χρήμα, τόση συγκάλυψη. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε Ολλανδία».

Ερωτηθείς εάν αποτελεί όρο η αλλαγή αρχηγού στο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι Δημοκράτες, απάντησε: «Δεν είναι ανάγκη να αλλάξει αρχηγό, εγώ σας είπα ότι τα κλειδιά του Μαξίμου δεν μπορούν να πάνε σε ανθρώπους που έχουν αποτύχει. Το λέω πάρα πολύ απλά. Από εκεί και πέρα, πολιτικές συμφωνίες θα γίνουν, διότι αυτό σημαίνει δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι οι Δημοκράτες έχουμε μακράν την πιο εμπεριστατωμένη πολιτική, την πιο τολμηρή και ανεξάρτητη».

Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ο ορισμός του κομματικού συνδικαλισμού και των εργατοπατέρων. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτό το κόμμα ποιους και τι εκπροσωπεί με αυτό το μείγμα της πολιτικής που έχει. Για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία- γιατί σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών- υπάρχει μια πρόταση νόμου εδώ και 1,5 χρόνο, που την έχουμε γράψει μαζί με την οργάνωση «Γίνε Άνθρωπος», τις μητέρες των αδικοχαμένων κοριτσιών, με ειδικούς και με Ιταλούς γερουσιαστές που έχουν περάσει ένα εξαιρετικό νομοθέτημα που ήδη φέρνει αποτελέσματα. Το Γενικό Λογιστήριο έχει πει ότι είναι μηδέν κόστος, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να αυτοαποκαλείται κεντρώο και προοδευτικό, το αγνοεί, ενώ έχουν υπάρξει επαφές με την ηγεσία του πολλές φορές. Συνεπώς πώς, πώς ακριβώς φέρνεις αλλαγή αν αγνοείς αυτά τα θέματα, μην και προσβάλεις την πατριαρχία και μια κουλτούρα η οποία λιμνάζει τη χώρα και δημιουργεί ανασφάλεια σε τόσες γυναίκες στο σπίτι τους; Καιρός να γίνουμε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και για να γίνει αυτό πρώτα απ’ όλα να συμφωνήσουμε στους θεσμούς και στη διαφάνεια».