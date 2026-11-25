Την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία κάθε φορά που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και απειλεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 για το θέμα, με αφορμή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα δημοσιεύματα του τουρκικού Tύπου σχετικά με την επικείμενη νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, αναδεικνύει την τουρκική προκλητικότητα κατά της Ελλάδας και κατ’ επέκταση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Αυτιάς τονίζει ότι το «τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί μνημείο καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου και πρωτοφανή διεθνή πρόκληση» και υπενθυμίζει την αποδόμηση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και την αποδοκιμασία του από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Τουρκία δε μπορεί να λαμβάνει σχεδόν 7 δισ. ευρώ από την ΕΕ και ταυτόχρονα να απειλεί κράτος-μέλος της. «Γι’ αυτό η Τουρκία πρέπει να πάρει το μάθημά της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Από το 2021 μέχρι το 2027 η Τουρκία έχει πάρει περίπου 7 δισ, το ανακαλύψαμε χθες. Και από τη μια να βάζει στην τσέπη χρήματα και από την άλλη κρατάει πιστόλι εναντίον της Ελλάδος. Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο και ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, το ανέδειξα. Δεν μπορεί να απειλεί χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και παράλληλα κάθε φορά να εφευρίσκει κάτι. Προειδοποίησα λοιπόν χθες ότι αναμένεται ο εσωτερικός νόμος περί Γαλάζιας Πατρίδας το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε νέες απειλές: Δευτέρα απειλεί τη Λέσβο, Τρίτη τη Χίο, Τετάρτη τη Σάμο, Πέμπτη την Κω, Παρασκευή τη Ρόδο και Σαββατοκύριακο αν θέλει το μέσο Αιγαίο. Ως εδώ πλέον. Όλα αυτά είναι καρφί στο μάτι της Ευρώπης και της Ελλάδος. Θα πρέπει λοιπόν να φύγουμε απ’ τα ευχολόγια, καλά τα ψηφίσματα, καλές οι αποδοκιμασίες, αλλά πρέπει να πονέσει το ταμείο» είπε ο ευρωβουλευτής στον Realfm.

«Υπάρχει ένα προενταξιακό σχέδιο. Το ανακαλύψαμε και αυτό. Η Τουρκία είναι υπό ένταξη χώρα. Εκεί λοιπόν λέει ότι όλες οι χώρες που είναι έτοιμες να ενταχθούν, θα πρέπει να εκσυγχρονίζονται στο κράτος δικαίου, στο μεταναστευτικό, κ.λπ. Με τόσες χιλιάδες κρατούμενους στις φυλακές της Τουρκίας, με τόσες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, δεν πρέπει στην Τουρκία να τραβήξει κάποιος το αυτί;» συνέχισε ο κ. Αυτιάς.

Όπως υποστήριξε, το κλειδί της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κρατάει η Ελλάδα. «Χθες στη μεγάλη συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου όλοι οι συνάδελφοι μίλησαν εξαιρετικά -ο κ. Κεφαλογιάννης, η κ. Βόζεμπεργκ κ.α.- μπήκε κι ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο θέμα: με ποιες διαδικασίες θα μπει η Τουρκία στην Ευρώπη; Δεν μπορεί να μπει. Και εκεί ακούστηκε και η μεγάλη φράση από ξένους ομιλητές. Ότι αν δεν πήγαινε ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ να δείξει το χάρτη, το πρόβλημα του τουρκολιβυκού μνημονίου θα σερνόταν ακόμα» υπογράμμισε.

«Δεν το αφήνω το θέμα αυτό, αλλά ετοιμάζονται οι Τούρκοι για μεγάλο πανηγύρι με τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτή η φαντασίωσή τους λοιπόν εξελίσσεται σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτό ήθελα να αναδείξω» πρόσθεσε, ενώ είπε ότι έχει ήδη αρχίσει επαφές με τους «κορυφαίους της Οικονομικής Επιτροπής και ως εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2027, βάζω και αυτόν τον όρο στον προϋπολογισμό. Καμία επιδότηση». «Εδώ παίρνει λεφτά για το Erasmus. Κόβονται χρήματα απ’ τις χώρες της Ευρώπης και τα παίρνει η Τουρκία. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Αυτό λοιπόν εγώ δεν το δέχομαι για την πατρίδα μου» κατέληξε ο κ. Αυτιάς.

Η ερώτηση του Γιώργου Αυτιά

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί μνημείο καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου και πρωτοφανή διεθνή πρόκληση. Αποκαθηλώθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αποδοκιμάστηκε από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε βαθύτερα το θέμα. Θα αφήσουμε την Τουρκία κάθε τρεις και λίγο να προβαίνει σε διεθνείς αθλιότητες; Σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, η Τουρκία πρόκειται να κατοχυρώσει νομοθετικά τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα». Πρόκειται δηλαδή, για ένα σενάριο απειλής κατά της Ελλάδας και κατά συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βρίσκεται σε προενταξιακό στάδιο με την ΕΕ. Η Ευρώπη οφείλει να πάρει μέτρα. Δε μπορεί η Τουρκία να λαμβάνει σχεδόν 7 δισ. κονδύλια από την ΕΕ και ταυτόχρονα να απειλεί κράτος-μέλος της. Είναι αδιανόητο. Γι’ αυτό η Τουρκία πρέπει να πάρει το μάθημά της. Κάθε φορά που απειλεί χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε φορά που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, να υφίσταται οικονομικές κυρώσεις. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα! Μόνο έτσι θα συμμορφωθεί.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα;»

Ακούστε τι είπε στον Realfm 97,8