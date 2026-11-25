Ανησυχία έχει προκαλέσει στο Ρέθυμνο η επίθεση που δέχτηκε μία φοιτήτρια από έναν άγνωστο άνδρα, το βράδυ της Πέμπτης, ενώ περπατούσε στην κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Ρεθεμνιώτικων Νέων», η φοιτήτρια έζησε στιγμές τρόμου, καθώς η επίθεση είχε χαρακτηριστικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Η γυναίκα αντέδρασε άμεσα, ενώ ευτυχώς ένας διερχόμενος πολίτης, ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσέτρεξε για να την βοηθήσει.

Η φοιτήτρια, όπως ήταν φυσικό, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Αφού συνήλθε κάπως, ο άνδρας που τη βοήθησε τη συνόδευσε με κατεύθυνση προς την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, προκειμένου εκείνη να επιστρέψει στο σπίτι της, ενώ παράλληλα τη συμβούλευσε να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες των «Ρ.Ν.», παρά την αντίδραση της φοιτήτριας και την παρέμβαση του διερχόμενου πολίτη, ο άνδρας που φέρεται να της είχε επιτεθεί λίγο νωρίτερα συνέχισε να τους ακολουθεί, κινούμενος μάλιστα στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Τελικά, πράγματι, η φοιτήτρια ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, καλώντας το 100. Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Ποινή φυλάκισης 1 έτους στον δράστη

Η συνέχεια της υπόθεσης δόθηκε στις δικαστικές αίθουσες, καθώς ο κατηγορούμενος δικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επικαλέστηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ισχυρισμός που δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με έξι μήνες εκτιτέους χωρίς αναστολή.

Αυτή δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας απασχολεί τις διωκτικές αρχές για ανάλογη συμπεριφορά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για αδίκημα ανάλογης φύσης. Ωστόσο, είχε αφεθεί ελεύθερος μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών προσωρινής κράτησης, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, διέμενε στη χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής.