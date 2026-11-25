Στους χειρισμούς που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στα τελευταία δημοσιεύματα για πολιτικούς που εμπλέκονται σε υποθέσεις απευθείας αναθέσεων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αρχικά, στην ερώτηση γιατί η Κυβέρνηση δεν ζητεί την παραίτηση Χατζηγιαννάκη μετά τα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις και εφόσον και η ΕΛ.Α.Σ. ζήτησε την παραίτηση Λιάκου, απάντησε:

«Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα κι δύο σταθμά. Ο Τσίπρας ήρθε με το ηθικόμετρο στο χέρι. Είπε δήθεν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς και εκείνος τα καθαρά χέρια. Πώς γίνεται να σε ενοχλούν οι απευθείας αναθέσεις των συγγενών των άλλων και να μην σε ενοχλούν οι απευθείας αναθέσεις των δικών σου συγγενών; Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Κάθε ανάθεση κρίνεται αυτοτελώς. Να συμφωνήσουμε ότι σε καμία περίπτωση από αυτές τις απευθείας αναθέσεις δεν εμπλέκεται επιχειρηματικά ο κ. Λιάκος. Υπήρξε άμεσα επικοινωνία με τον κύριο Λιάκο».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του κ. Λιάκου να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των δημοσιογράφων που ανέδειξαν την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων ήταν δική του:

«Προχωρούμε σε μα σειρά από μεταρρυθμίσεις που κατατάσσουν την Ελλάδα σε μια από τις καλύτερες θέσεις στο κράτος δικαίου για την ελευθερία και την προστασία του Τύπου. Η μήνυση στην οποία προχώρησε ο κύριος Λιάκος είναι μια προσωπική, ατομική του απόφαση. Ενημέρωσε ότι θα πάει να κάνει αυτή την ενέργεια. Δεν απαγορεύεται ούτε η μήνυση ούτε η αγωγή».

Και συνέχισε: «Το ποιος θα ασκήσει τα δικαιώματα αυτά είναι μια προσωπική, δική του υπόθεση. Αυτά τα τρία χρόνια είχα κι εγώ πολλές αφορμές. Δημοσιεύματα με τίτλους που δεν έχω πει. Έχω επιλέξει να μην κινηθώ νομικά. Είναι δική μου επιλογή».

Ακόμα, σχολίασε τη στάση του κ. Τσίπρα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για τον κ. Χατζηγιαννάκη για σύσταση εταιρείας συνεργαζόμενης με τον δήμαρχο Στυλίδας αφότου εκλέχθηκε βουλευτής: «Δεν θα γίνω ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας. Τα δημοσιεύματα φαίνονται σοβαρά. Σίγουρα πρέπει να απαντήσει και ο ίδιος και ο Τσίπρας που άγεται και φέρεται ως ο κήνσορας της ηθικής. Αν το 1/100 αυτών που διαβάζουμε είχε γραφτεί για έναν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε καεί το σύμπαν».

Ολοκληρώνοντας ανέφερε: «Θα κάνουμε περισσότερες παρεμβάσεις προκειμένου αυτά να εντοπίζονται πιο γρήγορα».