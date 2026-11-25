Νομικά μέτρα έχουν λάβει ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μετά τη διαρροή βίντεο από στιγμή έντασης που είχαν μεταξύ τους στο διάλειμμα της εκπομπής τους, όπως ανέφεραν οι δύο παρουσιαστές στην έναρξη του «10 Παντού».

Η συζήτηση για το επίμαχο βίντεο έγινε αφού ο δημοσιογράφος ευχήθηκε στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου για την ονομαστική της γιορτή.

«Επειδή εσύ ένιωσες χθες την ανάγκη αυθόρμητα να μου δώσεις μια αγκαλιά, ακόμη και αυτή η αγκαλιά κανιβαλίστηκε. Είπαν, λέει, ότι ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα τρομερό κλίμα που υπάρχει ανάμεσά μας έπειτα από ένα τρομερό επεισόδιο που έγινε. Ήμασταν στους τέσσερις τοίχους του στούντιο. Ήταν μια στιγμή έντασης για τη δική μας δουλειά, που υπερασπιζόμαστε με πάθος. Όλο αυτό ήταν μόνο 2 λεπτά. Κάποιος κακόβουλος κατέγραψε αυτό το βίντεο μέσα από το κανάλι. Θα εντοπιστεί, έχουμε λάβει και νομικά μέτρα για το βίντεο αυτό. Είναι πάρα πολύ άδικο κάποιος από εδώ, που δεν σέβεται τη δική μας δουλειά και τη δική του δουλειά, να εκμεταλλεύεται μία ανθρώπινη στιγμή που είχαμε οι δυο μας, όπως έχει κάθε οικογένεια και να καταγράφει βίντεο και να το μοιράζει», είπε αρχικά ο Νίκος Στραβελάκης.

«Είμαστε συνεργάτες, είμαστε μία οικογένεια και έχουμε οικογένειες πίσω μας» τόνισε η Κατερίνα Πακακωστοπούλου και υπογράμμισε την ανάγκη «να σταματήσει ο κανιβαλισμός».

«Με τον Νίκο Στραβελάκη είμαστε δύο συνεργάτες που, ναι, είχαμε μία στιγμή κατά την οποία διαφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφωνήσει σπίτι μας, στο γραφείο, στην καφετέρια… τα συζητήσαμε, τα είπαμε, προχωρήσαμε… Κάντε την κριτική σας αλλά δεν δεχόμαστε να μας παραδίδετε μαθήματα ηθικής. Προχωράμε, η επόμενη ημέρα μας βρίσκει ακόμη πιο δυνατούς», σημείωσε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και πρόσθεσε:

«Όποιος έκανε αυτή την κακόβουλη πράξη που είναι ποινικά κολάσιμη θα εντοπιστεί και φαντάζομαι ότι θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει για να τιμωρηθεί, και σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό. Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί ο δράστης. Θεωρώ απαράδεκτο να καταγράφονται προσωπικές στιγμές δημοσιογράφων και όχι μόνο. Η στιγμή του break είναι μία ιδιωτική στιγμή. Οι κακόβουλες πράξεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά… Τέτοιες πράξεις για όποιον τις κάνει δεν τιμά κανέναν. Η επιχείρηση -και εμείς- έχει προβεί στα δέοντα ώστε να μην γίνει αναπαραγωγή. Στο θέμα αυτό θα είμαστε ενωμένοι πάντα, διότι δεν μπορεί να θίγονται τιμές και υπολείψεις. Να το σταματήσουμε κάπου εδώ όλο αυτό».

«Η δημοσίευση και η αναπαραγωγή αυτού του βίντεο θα μπορούσε να είναι και κακουργηματική πράξη, μου έλεγε κορυφαίος νομικός. Είναι μια ιδιωτική στιγμή, υποκλέπτεται, μαγνητοσκοπείται και αναπαράγεται. Το λέω προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά μας», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Νίκος Στραβελάκης.