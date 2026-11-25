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Στους βασικούς άξονες του Προϋπολογισμού του 2027 αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική οικονομία περνά σε μια νέα δυναμική φάση.

«Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νέος Προϋπολογισμός προβλέπει:

Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%.

Αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%.

Αύξηση των εξαγωγών κατά 3,1%.

Περαιτέρω υποχώρηση του δημόσιου χρέους κατά επτά μονάδες.

Μείωση της ανεργίας στο 7,9%, από 18% το 2019.

Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός στις αρχές του 2028

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, με νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες – χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», σημείωσε.

Όπως επισήμανε, στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, καταγράφοντας αύξηση κατά 48% σε σχέση με το 2019.

Ο Προϋπολογισμός του 2027 και οι αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον νέο Προϋπολογισμό οδικό χάρτη για το 2027, με ορίζοντα το 2030, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης.

«Ο νέος Προϋπολογισμός, οδικός χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους. Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.